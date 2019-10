Abogados rechazan “manifiesto” que apoya a juez y magistrado

La Asociación de Abogados y Notarios Públicos del Departamento de Granada, Anpugra, rechazó el manifiesto de apoyo publicado por 91 supuestos litigantes con el que respaldan al magistrado liberal Edgard Navas, a quien critican por apoyar al cuestionado juez de distrito civil,

Róger Pérez Vega.



El campo pagado que se publicó recientemente en un semanario originó reacciones en todo el departamento de Granada, y por ello, los directivos de Anpugra manifestaron que continuarán en la lucha por la destitución de Pérez, señalado de un rosario de delitos que parece no terminar.



“En varias ocasiones nos reunimos con el magistrado para plantearle la situación de este juez, pero él no nos escuchó; y es mentira que las denuncias en contra de este judicial las hacemos cinco personas, como dicen ellos. Las quejas son de conocimiento de todos los granadinos y son respaldadas por 54 abogados verdaderamente litigantes”, expresó Ernesto Zambrana, Vicepresidente de Anpugra.



Zambrana manifestó que muchos de los “91 famosos” tienen números de carné 11 mil, 12 mil y 13 mil. “Eso significa que son abogados recién salidos del horno, están verdecitos, de 2007 y de 2008, probablemente él los apoyó para incorporarlos rápido y eso obviamente tiene su precio”, anotó.



“Nosotros sí somos legítimos litigantes”



Por su parte, el presidente de la Asociación, Valentín Barahona, manifestó que el escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, hace algunos meses, en el que planteaban la situación del juez, iba documentado con el número de carné registrado debidamente en la Corte Suprema y con su respectivo número de cédula.



En cuanto a la nota publicada el 13 de marzo en END sobre una denuncia contra el magistrado Navas hecha por Gerardo Gómez Lacayo, y que los 91 abogados responsabilizan a Anpugra, Barahona dijo que “nosotros rechazamos tajantemente eso, no buscamos a ese señor para que fuera al diario a poner ninguna denuncia, no necesitamos encubrirnos en otra persona para denunciar a un funcionario público, lo hacemos directamente, cara a cara”, recalcó.



Zambrana y Barahona coincidieron en que los funcionarios del Poder Judicial no debieron haber firmado el manifiesto a favor de Navas, como es el caso de los jueces suplentes Alcides Muñoz, Donají Meza y Gioconda Arana. “Además, firmaron el papá de la Juez Suplente del Distrito Civil y la mamá de la Juez Local Penal. El asunto era recoger 91 firmas a como diera lugar”, dijo Zambrana.



END intentó conversar con el presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, Norman Miranda, a quien Navas señaló de ser el causante de la enemistad, pero a través de su secretario, Danny Castillo, manifestó que no deseaba referirse al tema.