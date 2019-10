Lanzan ciclo agrícola 2008-2009 en Granada

El Programa Alimentario de Semilla Certificada, PASC, el Programa Productivo Alimentario, PPA, y el Programa de Retención Ganadera, PRG, para el ciclo agrícola 2008-2009 en el departamento de Granada, fueron presentados por el delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, Roberto Maltes, a pequeños y medianos productores.



En lo que se refiere al PASC, los rubros que facilitará el Magfor en coordinación con el IDR, INTA y Enabas, son el maíz, arroz, frijoles y sorgo para la época de primera y postrera, aunque según Maltes, ya incluyeron la temporada de riego-verano.



“El paquete tecnológico que vamos a entregar ya no es sólo la semilla, también están contemplados los insecticidas, fertilizantes, fungicidas y algunos herbicidas”, expresó el delegado, quien explicó que en esta entrega no han incluido el maíz.



La decisión de entregar solamente la semilla en el caso del maíz, obedece a que según estudios agroclimáticos, el departamento de Granada es de alto riesgo para la siembra de este rubro. “Este año vamos a hacer una buena selección de productores y vamos a sembrar en lugares donde el clima favorezca el cultivo”, dijo.



Los paquetes

Para la época de primera, Maltes manifestó que el paquete de frijol incluye 80 libras de semilla, dos quintales de fertilizante completo para cada manzana, 14 litros de insecticidas y un kilogramo de fungicida. El costo de este paquete es de 164 dólares.



El paquete de arroz incluye dos quintales de semilla, que puede ser Anar, un quintal de urea, más el insecticida, herbicida y el fungicida. El costo de este paquete es de 128 dólares.



Sobre el PPA, explicó que beneficiarán a 415 mujeres con la entrega de 4,150 aves, y que desde ya están en el proceso de la conformación de directivas en cada zona. Y en cuanto al PRG, dijo que será presentado oficialmente esta semana por el presidente Daniel Ortega.



Sin embargo, hasta el momento las autoridades departamentales del Magfor no precisaron la cantidad exacta de productores a beneficiar, ni las manzanas de tierra que pretenden cultivar, pero sí detalló que cuentan con 125 mil dólares para el PASC; 456 mil dólares para el PPA y 600 mil dólares para el PRG.





Período 2007-2008

Los datos generales de 2007 demuestran que beneficiaron a 3 mil productores de los cuatro municipios del departamento de Granada, sembraron 5,132 manzanas de tierra, utilizaron 5,931 quintales de semillas e invirtieron 2.41 millones de córdobas.



En el caso del maíz, atendieron a 1,263 productores en un área de 1,900 manzanas, distribuyeron 760 quintales de semilla, lo que representó un monto de 268,400 córdobas.



En lo que respecta al arroz, beneficiaron a 737 productores en un área de 2,238 manzanas, entregaron 4,476 quintales de semilla a un monto de un millón 747 mil córdobas. En cuanto al frijol, beneficiaron a 832 productores, sembraron 800 manzanas y distribuyeron 660 quintales de semilla, con una inversión de 371,800 córdobas.



Y en menor cantidad, trabajaron el sorgo, con el que beneficiaron a 167 productores, a un monto de 24 mil 900 córdobas.