Contrabando de ropa creó sospecha de narcoactividad

SAN CARLOS

Efectivos del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua interceptaron al anochecer del lunes una plana (medio acuático de carga) que contenía 100 pacas de ropa usada, la que fue introducida de manera ilegal desde Upala, Costa Rica, por el sector de Jumusa y que cruzaría el Lago Cocibolca en dirección al municipio de San Miguel, en el departamento de Río San Juan.



La plana de nombre “Solita”, propiedad del señor José Toribio Báez, fue trasladada con custodia militar a la Empresa Portuaria Nacional de San Carlos, donde al anochecer del martes, efectivos del Ejército y agentes policiales terminaban la tarea de revisar minuciosamente la ropa de no muy buena calidad, ante la presencia de funcionarios del Ministerio Público y de Aduana.



El ingreso de las 100 pacas de ropa usada por un punto ciego no habilitado por Aduana despertó suspicacia entre los efectivos del Ejército que realizaban un patrullaje de rutina en las costas del Lago Cocibolca, y procedieron a la retención.



Mientras los sacos de ropa eran registrados uno a uno, el señor Pablo Isidro Bolaños Bolaños, que en un principio se creyó costarricense, aseguró ser rivense y se identificó con la cédula de identidad 565-130455-00006, insistió en que sólo se trataba de ropa usada que llevaba a San Miguel, para venderla a bajo costo a personas de escasos recursos económicos.



¿Vínculos narcos?

Bolaños afirmó que con ésta son dos veces que lleva ropa usada por esa ruta, y consideró que como es ropa de tercera calidad no era necesario el permiso. Sostuvo que su socio en ese negocio es el costarricense Álvaro Alfaro Jiménez, conocido como Álvaro Mora (este es sobrino de Marco Tulio Mora Castro, acusado en este municipio de narcotráfico).



Dice haber obtenido el cargamento de ropa usada en Costa Rica a un costo de 300 mil colones.



La revisión de la ropa usada y de los compartimentos de la plana fue efectuada el martes ante la presencia de los fiscales del Ministerio Público, Christopher Pereira y Oscar Reyes, asimismo se encontraba el funcionario de Aduana Ernesto Briceño.



Tras culminar con la revisión, los 100 bultos de ropa fueron entregados a Aduana y fue retenida la plana, igualmente el señor Bolaños.



El Teniente Coronel Alcides Garmendia, segundo jefe del Destacamento Militar Sur, dijo que la intercepción de la nave se produjo en el marco de las misiones que desarrolla el Ejército para la seguridad fronteriza, la protección de los recursos naturales y de otros delitos que allí se registran.



Explicó que en las actividades de rutina se detectó el movimiento en horas no estipuladas por la ley cuando trataban de trasladar los bultos en una plana sobre el lago, después de que fueron descargados de un camión ganadero propiedad de un costarricense.