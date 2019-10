Fijan juicio a “chapín” de los 155 mil dólares

El guatemalteco Gustavo Adolfo Orantes tendrá que enfrentar el próximo 29 de abril un juicio oral y público en el cual se determinará si es culpable o no del delito de contrabando aduanero, pues fue capturado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas cuando intentaba cruzar a Costa Rica con 155 mil dólares que llevaba ocultos en un compartimiento anexado al fondo de un bolso que cargaba.



Cabe señalar que el Ministerio Público acusó desde un inició a Orontes por el delito de contrabando aduanero, lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. Sin embargo, la juez suplente del Juzgado de Audiencia de Rivas, Gioconda Rodríguez Altamirano, mandó a archivar la acusación por lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas.



La decisión la tomó la judicial durante la audiencia inicial efectuada el 14 de abril, en la cual determinó que no existía suficiente sustento en la acusación por lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, y le otorgó un plazo de cinco días a los representantes del Ministerio Público para que aportaran nuevos y mejores elementos probatorios de hechos.



Increíble, Fiscalía sin

pruebas para acusación

No obstante, el 21 de abril, el fiscal Dionisio Roberto Parrales López presentó un escrito en el que admite no contar con nuevos elementos para sostener la acusación, por lo que la judicial archivó la causa por lavado de dinero y sólo remitió al chapín a juicio por contrabando aduanero.



El abogado defensor Carlos Cerda señaló en sus alegatos que la Fiscalía no tenía cómo demostrar el ilícito de lavado de dinero, y por ende no existían pruebas para elevar a juicio esta causa.



Orontes, de 26 años, fue capturado el 29 de marzo. Ese día llegó al puesto fronterizo de Peñas Blancas, y a las 3:30 de la tarde realizó sus trámites migratorios para dirigirse hacia Costa Rica, trasbordando buses. Para realizar dichos trámites presentó un pasaporte que se lo habían extendido en Guatemala un día antes.



Una vez que culminó sus trámites se enrumbo hacia la aguja que divide a Nicaragua y Costa Rica, pero en el trayecto fue interceptado por oficiales de la Policía Nacional que al verlo en actitud sospechosa lo trasladaron a la unidad policial de Peñas Blancas para requisarlo.



En la requisa los oficiales encontraron un compartimiento especial que tenía el bolso color negro que cargaba Orontes, y dentro de dicho espacio hallaron los 155 mil dólares que llevaba ocultos el chapín, que sumado al dinero que llevaba en sus bolsillos se le hacían 186 mil 80 dólares sin declarar.