Empresa contratada por Fomav dejó carretera “a medio hacer”

Unos 16 kilómetros de carretera del municipio de San Ramón eran los que iba a reparar la compañía Nicasa, pero hace dos meses ésta abandonó el proyecto y dejó dos kilómetros “sin tocar” y material selecto regado en dos tramos que obstaculizan el paso vehicular y peatonal.



Francisco Pérez, habitante de la comunidad La Reina, donde quedó uno de los tramos de carretera con material selecto, que obstaculiza el tráfico, señaló que pensaban tener una buena carretera antes que saliera la cosecha cafetalera. “Ahora lo que queda son montones de tierra y un peligro para todos. Ojalá la alcaldía tome medidas”, se quejó Pérez.



El tramo que quedó en peores condiciones es el que está ubicado en la comunidad El Horno, ya que además de los cúmulos de tierra de material selecto, hay hoyos en la carretera que ponen en más peligro a los transportistas y a los usuarios del transporte colectivo.



Fomav explica y pide paciencia

Por su parte, el alcalde de San Ramón, Néstor William Pérez Zeledón, dijo que gestionaron ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, la reparación de la carretera San Ramón-El Jobo para poder sacar la cosecha cafetalera. Explicó que el tramo se hizo en dos partes, una la hizo el MTI y la segunda etapa la empresa contratada por el Fondo de Mantenimiento Vial, Fomav.



“Esa empresa no pudo concluir la obra y dejó un peligro latente en la carretera, entendemos que el Fomav ya está gestionado la solución al problema”, dijo el alcalde.



El abandono del proyecto se debió a que la compañía fracasó y se maneja que el Fomav se encuentra ejecutándola legalmente. “Esta empresa avanzó hasta en un noventa por ciento la obra, pero sus problemas financieros evitaron que la terminara. Eso la obligó a abandonarla”, explicó Carmen Molina, encargada de proyectos del Fomav.



Molina explicó que la obra tenía un costo de más de dos millones de córdobas. “Procedimos a multarla (a Nicasa) y le dimos un plazo de un mes para retomar el proyecto. Como no lo hizo, hicimos uso de la fianza, tal como lo establece la ley”, explicó Molina.



De acuerdo a la funcionaria, el Fomav no tenía intenciones de quedar mal con la población, y anunció que ya tienen aprobado de parte de la Contraloría una exclusión de procedimientos para terminar la obra con otra constructora.