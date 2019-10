Rivas sufre escasez de agua potable

La falta de agua potable que padecen barrios de la periferia de esta ciudad ha motivado a algunos rivenses a construir pozos en sus casas de habitación, tal y como sucede con el señor Donald Condega, quien lleva tres décadas de habitar en el barrio San Francisco y, según él, nunca antes había carecido del vital líquido como ahora.



La situación del agua potable es peor en barrios como La Puebla, “Juan Bautista Rivera”, “San Francisco”, “San Antonio”, El Palenque, “José Alberto Galeano”, “San Ramón”, “Carlos Aguilar”, “Monte San Juan”, “Plaza San Pedro”, entre otros, y el colmo es que hasta instituciones de importancia pública, como la Policía y la Alcaldía de Rivas, sufren la escasez pese a estar en áreas céntricas de la ciudad.



Según la versión de Condega, de 69 años, al barrio “San Francisco” el agua no llega del todo, pero sí los recibos. A la vez, detalló que la escasez de agua que se vive en ese barrio ha promovido su comercialización, “ya que hay quienes compran el barril de agua a 20 córdobas”.



Enacal no da respuesta

El afectado añadió que en reiteradas ocasiones, la gente de dicho barrio ha manifestado el problema a Enacal-Rivas, pero no les dan repuesta, y por ello optó por construir un pozo dentro de su casa, y para suerte, a tan sólo ocho metros de profundidad encontró el preciado líquido.



El delegado departamental de Enacal, Roberto López, reconoció el problema que tienen en estos barrios, y el desabastecimiento, según él, se da porque los pozos que suministran el agua a la ciudad de Rivas han disminuido su producción hasta en un 30 por ciento, y a ello añade que la demanda de la población ha aumentado hasta en un 35 por ciento.



El funcionario, a la vez, culpa al mal servicio de suministro de energía eléctrica que brinda la empresa Unión Fenosa, y por ende, este 18 de abril hicieron un formal reclamo por afectaciones que tuvieron en las estaciones de bombeo que garantizan el abastecimiento en los municipios de Rivas, San Jorge, Buenos Aires y Potosí, donde los pobladores sufrieron una crisis de escasez agua la semana pasada a causa supuestos cortes de energía.



De acuerdo a López, la ciudad de Rivas es abastecida por seis pozos de los que a diario se extraen 7 mil 865 metros cúbicos de agua. Sin embargo, dicha cantidad está muy por debajo de los once mil metros cúbicos que demandan los rivenses durante las 24 horas.



Posibles soluciones

De acuerdo a López, una de las medidas destinadas a reducir la falta de agua en los barrios afectados es la reactivación de dos tanques de agua ubicados en una zona alta del barrio “José Esteban Corea”. Dichos tanques tienen capacidad para almacenar 290 mil galones de agua, pero dejaron de usarlos desde hace dos años, y ahora se pretende que dentro de 15 días inicien a funcionar para suministrar el líquido a los barrios afectados desde las cinco de la tarde a las diez de la noche.



El funcionario a la vez añadió que tienen contemplado construir dos nuevos pozos, como parte de un proyecto financiado por el BID y mediante el cual también contemplan fortalecer y mejorar el sistema de suministro. “Con este proyecto se van a instalar válvulas en toda la red, con el fin de hacer una mejor sectorización para una mejor distribución en toda la ciudad”, finalizó López.