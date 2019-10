Aumentan casos de abuso sexual en menores en León

Las denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en el departamento de León, se han incrementado en un 100% en los primeros tres meses del presente año, en comparación al mismo período de 2007.



Las autoridades gubernamentales y ONG que tienen incidencia en la localidad, registran 53 abusos sexuales en menores de 10 a 16 años, en los dos últimos años.



En el presente año las estadísticas indican 11 abusos deshonestos y siete violaciones en Telica, El Sauce, Malpaisillo y en comunidades rurales y repartos de la cabecera departamental de León.



Rompiendo el silencio

“El incremento de casos no significa que el problema hasta ahora se detecte, sino que las víctimas de abuso sexual han logrado romper el silencio. Es una experiencia nueva para todas las instituciones que formamos parte de la ruta crítica. Los esfuerzos conjuntos tienen como principal objetivo denunciar a los abusadores y atender de manera especializada a las víctimas. No vamos a permitir que ninguna de las situaciones denunciadas quede impune”, explicó Martha Castillo, Coordinadora Técnica del Ministerio de la Familia, Mifamilia, en León.



La funcionaria señaló que después de dos años de ejecución de la Campaña Nacional “Rompe el silencio”, en donde intervinieron un sinnúmero de instituciones gubernamentales y ONG, se están viendo los resultados.



“Ahora se conocen de mayores situaciones. Las víctimas acuden a las instituciones y denuncian el problema a pesar de no constar en algunos casos con el respaldo de sus padres”, refirió Castillo, quien mencionó que a través del Programa Painar se hacen grandes esfuerzos de captar denuncias referidas a abuso sexual en 12 repartos periféricos de León.



Investigan denuncias

El esfuerzo conjunto entre la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, el Minsa, la Fiscalía, Mifamilia, los Juzgados y la ONG “Mery Barrera”, permite investigar rigurosamente las denuncias de abuso sexual, y se aplican las medidas de protección a como lo manda el Código de la Niñez y Adolescencia en nuestro país.



De acuerdo a Praxy Pineda Peñalba, delegada departamental de Mifamilia, es preocupante que se registren más de 18 casos de abusos deshonestos y violaciones en los primeros tres meses del año. “Es nuestra responsabilidad ubicar en hogares sustitutos o centros temporales de protección a las víctimas que sufren de traumas ocasionados por el abuso, además reciben atención médica y psicológica”, refirió.