Incendio en Mombacho arrasa cuatro manzanas

Las llamas avanzaron rápidamente en las faldas del cerro El Mombacho, en el sector conocido como El Guacucal, hasta donde llegaron los miembros de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Granada para sofocar el siniestro.



El incendio devoró árboles maderables arriba de la hacienda Victoria, propiedad del señor Fernando Chamorro.



El fuego bajó por esas laderas del sector este del volcán, quemó un poco más de cuatro manzanas de chagüite y amenazó con extenderse a otras lugares del coloso.



Sofocar el siniestro no fue fácil para ocho miembros de los bomberos de La Villa y de l2 hombres de la Defensa Civil, que debieron abastecerse de un pozo artesiano dos kilómetros abajo del lugar del desastre.





Empleado de Inafor dio alarma

El teniente Pedro López, de la Asociación de Bomberos, informó en su cuartel, en Villa Sandino, que el aviso lo recibieron del empleado de Instituto Nacional Forestal, Inafor, Rommel Miranda, quien ubicó el incendio en el Guacucal, cerca de Casa de Tejas y San Juan del Mombacho.



Los bomberos y Defensa Civil, al mando de sus jefes, comandante Roberto Lanzas Pérez y teniente coronel Abel Antonio Zapata Bellanger, respectivamente, además de sofocar con agua las llamas, se dedicaron a realizar una “ronda” en el sector, para no permitir el avance de la deflagración.



“Se veían los árboles quebrándose ante el ataque de los fogonazos, y a ellos, los bomberos y la Defensa Civil, combatiéndolo para extinguirlo, para que no prosiguiera su destrucción”, relataron testigos.



Lanzas Pérez dijo que el Inafor valora los daños y que en los próximos días dará a conocer la cantidad de recursos consumidos por el fuego.