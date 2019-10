Cae asistencia a vacunación

JUIGALPA, CHONTALES



La primera Jornada Nacional de Vacunación no deja todavía los resultados esperados en esta localidad, por lo que autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, ampliaron el período de vigencia hasta el siete de mayo.



Según las autoridades departamentales de salud pública, la asistencia de los padres a los centros de vacunación ha sido precaria. “Creo que no han entendido la importancia de la jornada”, opinó el doctor Jaime Lanzas Alemán, que hasta ejemplificó que vacunas como la MMR son accesibles en campañas de vacunación para proteger al infante de un sinnúmero de enfermedades inmunoprevenibles.



El director de salud municipal dijo que el porcentaje contabilizado hasta hoy es muy reducido, y apenas llega a un 34 por ciento. “Lo que nosotros habíamos planificado del 15 de abril a esta fecha era del 60 por ciento”, explicó Lanzas Alemán.





Pasividad histórica

El doctor Lanzas Alemán valoró de histórica la poca participación de los padres de familias, porque en años anteriores han asistido con sumo interés para atender la salud de los niños.



“Es una negligencia, no deben olvidar que las enfermedades no se manifiestan al instante, primero les debilita su sistema de defensa, luego manda a los infantes a la cama, y en algunos casos se van hasta el cementerio”, advirtió el médico.



“A nosotros (los trabajadores de la salud) nos duele hacer esta comparación; cuando hay una jornada de vacunación canina, cada persona lleva a su mascota al centro de salud, pero del niño nadie se acuerda de llevarlo a inmunizarlo”, lamentó la autoridad local del Minsa en Juigalpa.



Dijo que los trabajadores de la salud encuentran más resistencia en los padres de familia del casco urbano, ya que los del campo protegen más a sus hijos de las enfermedades.