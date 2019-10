Reparten lotes para viviendas en El Rama

EL RAMA



El gobierno municipal de El Rama, en sesión ordinaria, acordó la entrega de 170 solares o terrenos para viviendas a igual cantidad de familias pobres que viven en lugares bajos de la ciudad y que en cada temporada de invierno sufren porque se les inundan sus humildes viviendas.



Según Róger Araica Canales, alcalde de esta ciudad, el Concejo, que aprobó la donación, espera, junto a su autoridad, que los beneficiados edifiquen una vivienda digna en un lugar seguro, donde las inundaciones ya no serán una amenaza.



“Nuestro deseo era entregarles su vivienda ya hecha, pero hasta hoy no nos han escuchado las instituciones a quienes les pedimos apoyo. El otro problema es que ya no podemos esperar, porque el invierno lo tenemos a las puertas, no podemos esperar las inundaciones”, explicó el edil.