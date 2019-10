Rehabilitan siembras y viviendas en Tasba Pri

LAS MINAS



Una agrupación de organizaciones solidarias, vinculada a la oficina de ayuda humanitaria de la Unión Europea, intenta restablecer la forma de vida tradicional en las comunidades de Tasba Pri (tierra libre, en lengua miskita), al ejecutar un proyecto de rehabilitación de viviendas y cultivos, lo que a su población multiétnica le asegurará la subsistencia y su futuro en el lugar.



Acción Médica Cristiana, AMC, Oikos (familia de una comunidad, en griego) y ACRA (Asociación Europea para la Cooperación Eural en África y América Latina), son los organismos cooperantes que se encuentran ejecutando la rehabilitación de 333 viviendas en las comunidades de Sahsa, Sumubila, Altamira, San Pablo y Empalme de Columbus.



Más del 50 por ciento de las viviendas se encuentra en la última fase de su rehabilitación, incluyendo 12 unidades de salud y la casa materna de Sumubila. Según Ivonne Rodríguez, de AMC, el criterio empleado en este proyecto de emergencia fue que las familias beneficiarias se encargarían de aprovechar la madera caída y poner la mano de obra, ya sea mediante grupos de “mano vuelta”, así como de manera particular.



Se les recomendó también reforzar sus hogares con madera de mayor resistencia, para mayor seguridad ante los embates de la naturaleza. A los organismos ejecutantes les tocó proveer un máximo de 20 láminas de zinc corrugado, 12 libras de clavos, de los cuales cuatro son para clavar el zinc, así como gasolina, aceite y hasta tapagotera a cada una de las familias beneficiadas.



Se les entregó, además, un kit de herramientas para la labor de carpintería que realizarán.





Esperanzas

Una de las beneficiarias del proyecto es la familia de Ernesto López Espinoza, de 61 años, un pastor evangélico de la iglesia Asamblea Cristiana en Sahsa. López Espinoza, junto a su familia, compuesta por siete miembros, vio cómo el huracán “Félix” desplomó su humilde casa de madera el pasado cuatro de septiembre de 2007.



Siete meses después, a él y a su hijo adolescente Wesly Max López Dason, los encontramos armando lo que será su nueva vivienda en el barrio Flor de Pino. Por su avanzada edad López Espinoza no puede subirse en las columnas de reglones ni en las reglas para fijar las hojas de zinc.



Él dirige la reconstrucción de su vivienda, y su hijo Wesly clava y realiza otras labores, mientras su madre, Elena Dason Reyes, les prepara un refresco de limón.



“Con esta ayuda tenemos esperanzas de vida y un futuro asegurado para nuestros hijos e hijas”, expresó muy alegre el pastor.





“Eternamente agradecido”



Ofelia Rodríguez González, de 48 años, madre de ocho hijos, entre ellos tres menores, es otra de las beneficiarias en el barrio Flor de Pino, donde rehabilita su vivienda, después que fuera destruida por el fatídico meteoro.



Asegura que ella, sus cinco hijas y tres hijos están contentos porque ya no estarán a la intemperie y evitarán las consecuencias que ello implica. La lugareña Ofelia Rodríguez y don Ernesto López expresaron sentirse eternamente agradecidos con el proyecto de apoyo a familias afectadas por el huracán “Félix” en las comunidades de Tasba Pri, que inició el primero de noviembre de 2007 y finaliza el 30 de abril de 2008.



Una calcomanía azul con el emblema que identifica a la Unión Europea se encuentra pegada en la entrada de cada una de las 333 viviendas que se rehabilitan en las cinco comunidades mencionadas.





Seguridad alimentaria

El proyecto también incluye el componente de seguridad alimentaria, que consiste en proveer de semillas de frijoles y maíz para rehabilitar los cultivos y asegurar el alimento en al menos 1 mil 081 familias, según explicó Nagore Achutegi, Coordinadora del Proyecto.



En promedio obtienen 15 quintales de frijoles de una manzana, y siete de maíz, en igual área. En los seis meses que duró el proyecto los beneficiarios lograron producir 9 mil 372 quintales de frijoles “chile pálido” y “sangre de toro”, así como 3 mil 694 quintales de maíz, que tienen un valor de siete millones 551 mil 400 córdobas, detalló Achutegi.



También promueven la producción de hortalizas, razón por lo cual ahora en la comunidad se puede encontrar zanahoria, remolacha, lechuga, ayote, melón, papaya y sandía. El propósito de rehabilitar los cultivos es para que nunca más falten los alimentos y se obtengan de ellos un ingreso monetario con la comercialización del excedente.





Prevención

El otro componente del proyecto es la preparación de los comunitarios con capacitaciones en la prevención de desastres, con lo que podrán evitar desgracias, como la ocurrida el cuatro de septiembre, cuando murieron cuatro personas aplastadas que se habían refugiado debajo de una casa, que se desplomó por la fuerza de los vientos.



El costo de los tres proyectos es de 290 mil euros, unos 420 mil dólares, que fueron financiados por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.