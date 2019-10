Limpian cauces para el invierno

JUIGALPA



Antes que inicie el invierno, la municipalidad se ha dado a la tarea de limpiar todos los causes revestidos y los que no lo están, puesto que con las lluvias tienden a desbordarse e inundar las casas aledañas.



La arquitecta Griselda Malespín, Directora de Servicios Municipales, señaló que se efectúa una inversión que supera los cien mil córdobas para esta tarea. Agregó que se contrata un personal temporal para evitar que cuando lluvia instale no provoque inundaciones.



Malespín destacó que ha finalizado la limpieza en todo el sector de las gasolineras y los cauces por el pozo calicanto hasta llegar al zoológico, para luego seguir con el cauce sin revestir del cementerio hasta llegar a la zona de la curtiembre, conocida como “el paso de los Lanzas”.



La funcionaria agregó que también limpian todo el drenaje a la orilla de los andenes de la calle central, ya que el agua de la parte alta de la ciudad llega a este lugar y también puede inundar.



Dijo que la preocupación de la comuna es que la población continúe utilizando los cauces como basurero. “Además de basura domiciliar encontramos desechos no degradables, que al final de cuenta van a parar al río Mayales y luego al Cocibolca, de donde Juigalpa en diciembre extraerá agua para consumo humano”, alertó la arquitecta Malespín.