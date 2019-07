Aldeas SOS contra abandono infantil

Funcionarios de las Aldeas S.O.S. realizarán durante ocho meses un diagnóstico en los barrios de extrema pobreza en esta ciudad, para implementar un Programa de Fortalecimiento Familiar y prevenir el abandono infantil.



Los barrios escogidos son: La Resistencia, Divino Niño, La Florida, El Higueral, El Raizal, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Carlos Fonseca Amador, La Florida, El Limonal, Santa Patricia y Jirón Palavicini.



Personeros de Aldeas S.O.S presentaron el proyecto ante líderes de barrios, concejales, representantes del Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación, Policía Nacional y Alcaldía de Chinandega.



Benito Rivas, director de las Aldeas S.O.S a nivel nacional, dijo a EL NUEVO DIARIO que el Programa se implementará a partir de febrero de 2009 con la asistencia alimentaría y educacional a 500 niños y niñas de escasos recursos, cuyos padres trabajan durante el día y no tienen con quien dejar a sus hijos.





Prioridades

Conforme con el mapa de pobreza se priorizan los departamentos con mayor concentración poblacional y con altos índices de niñez en riesgo. Rivas aseguró que trabajan en los departamentos de Juigalpa, Matagalpa, León, Estelí, Madriz, Managua, y próximamente iniciarán en Jinotega.



El programa de Cobertura y Fortalecimiento Familiar de las Aldeas S. O. S contiene instrucción a pobladores de las vecindades seleccionadas para atender a los menores.



“Para que este programa sea exitoso es necesaria la alianza con las municipalidades, instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales”, expresó el funcionario, quien agregó que en Nicaragua se atiende a 3,300 niños y niñas con el Programa de Fortalecimiento Familiar y a 714 niños, niñas y jóvenes con el Programa de Protección Especial.



Los recursos provienen de España, Dinamarca, Alemania, Austria y Noruega, miembros de la Federación Internacional, con una contraparte nacional de personas comprometidas con el trabajo de la niñez.





Tipo CDI

Flor de María Montoya, encargada de la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la Alcaldía de Chinandega dijo que desde hace cuatro meses mantienen coordinaciones con las Aldeas SOS para revivir los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, donde personas del barrio debidamente capacitadas atiendan con esmero a menores, mientras sus padres trabajan.



Manifestó que seleccionaron a los barrios más pobres para el diagnóstico. En ellos hay casas de cartón y falta de servicios básicos.



“Estamos luchando para implementar ese programa, a la gente le parece muy bien. Donde no hay casas comunales buscaremos viviendas para que funcionen esos centros. A esos niños nos les faltará alimentación y clases de preescolar y primaria proporcionada por maestros del Ministerio de Educación”, dijo Montoya, quien agregó que en cada barrio formarán un comité de padres de familia, que se encargará de preparar y distribuir la comida.



Expresó también que buscarán aliados como las Fundaciones León 2001, Pantaleón, comerciantes y personas generosas ante quienes gestionarán ayuda.