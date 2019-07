“Decapitan” definitivamente a ex trabajadores de Enacal

Basada en los artículos 105, 158 y 165 de la Constitución Política de Nicaragua y en los artículos 231, 247 y 271 del Código del Trabajo, entre otros, la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de esta ciudad, dictó una sentencia en la que resuelve no ha lugar a la demanda con acción de reintegro interpuesta por 63 trabajadores granadinos en contra de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal.



Los trabajadores manifestaron que el despido, en mayo de 2007, se dio como represalia a la huelga laboral que realizaron los días 9, 10 y 11 de ese mes, en la que exigían el cumplimiento del pago de las horas extras, viáticos y equipos de protección, incluidos dentro del convenio colectivo.



Sin embargo, aunque dicha huelga fue declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo bajo resolución número 094-07 del 11 de mayo de 2007, el Mitrab dispuso la reincorporación de los trabajadores a sus puestos en un término de 48 horas. Pese a ello, los despedidos manifestaron que la empresa no acató la orden y les entregaron las cartas de despido.



Tras cuatros meses de espera

Como parte de las gestiones, los trabajadores informaron nuevamente al Mitrab, por lo que la inspectoría general del trabajo emitió la resolución número 118-07, en la que confirmaba la anterior y revalidaba la restitución.



A finales de 2007 el caso fue llevado hasta los juzgados y el juez Civil de Distrito, Róger Pérez Vega, dictó sentencia a favor de los demandados, pero la empresa apeló y ganó. La última decisión estuvo en manos de los magistrados Norman Miranda, Ángela Gross y Ligia Rivas, quienes después de cuatro meses se pronunciaron en beneficio de Enacal.



El numeral tres de la sentencia de los magistrados dice textualmente: “La demandada Enacal, deberá pagar las prestaciones y liquidaciones conforme a lo estipulado en los artículos 42 y 45 del Código del Trabajo, más los beneficios que correspondan conforme a lo dispuesto en el convenio colectivo”.



Gustavo Morales, Secretario de Conflicto de los Trabajadores Despedidos de Enacal, manifestó que el fallo de los honorables magistrados constituye “un asesinato” a las 63 familias de los trabajadores que se encuentran en el desempleo y ahora sin ningún tipo de esperanza.



Liquidaciones afectadas

El Secretario dijo que el argumento de los magistrados fue el supuesto desabastecimiento de agua, que a causa de la huelga, los trabajadores ocasionaron al departamento de Granada, lo cual está prohibido en el artículo 105 de la Constitución Política.



De la misma manera, los ex trabajadores denunciaron ante END que Enacal no les está pagando prestaciones, liquidaciones ni ningún otro beneficio señalado en la sentencia. “Doña Ruth está cayendo en desacato porque la cláusula 18 del convenio dice que cuando hay un conflicto laboral o judicial, la empresa está en la obligación de mantenernos el salario hasta que se defina el conflicto, ya sea a favor o en contra de nosotros”, concluyó Morales.