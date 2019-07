Habitantes de asentamiento exigen cumplir con proyecto

El incumplimiento de un convenio de construcción de mil cien metros lineales de adoquinado y encunetado de la calle principal del asentamiento San Ignacio de Pantanal, en el municipio de Granada, es la razón por la que pobladores del sector se encuentran muy molestos con la alcaldesa, Rosalía Castrillo.



Según el líder comunitario Francisco Chávez, el proyecto fue aprobado desde 2005 a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando era alcalde Álvaro Chamorro Mora, pero posteriormente fue paralizado por un déficit de 798 mil 245 córdobas de obras no realizadas.



“Sabemos que en todo esto estuvo la mano de Mario Treminio, hermano del actual secretario del Concejo y de un ingeniero fantasma que ganó la licitación. Lo peor fue que, a causa de ese déficit, Chamorro Mora decidió dar por terminada la obra, haciendo falta 250 metros lineales”, manifestó Chávez.



Alcaldesa se comprometió

Luego, con el cambio de edil, cinco representantes de Pantanal se reunieron con Castrillo y le solicitaron la conclusión del proyecto. En un acuerdo firmado el 28 de mayo de 2007 con la alcaldesa, el gerente municipal, Alonso Cano, y el director de Obras Públicas, Wilbert Talavera, acordaron que por medio del contratista Álvaro Sánchez, iban a completar los mil cien metros que estipulaba el proyecto.



Sin embargo, once meses después Chávez y demás miembros expresaron sentirse ofendidos con la falta de respuesta, y a través de un comunicado manifiestan que “creemos y sabemos de la responsabilidad de esta administración sobre la mala ejecución y mal uso de los fondos de nuestro proyecto. A pocos meses de finalizar el período de este gobierno municipal, creemos que lo mejor que nos puede pasar es finalizar la obra, honrando el compromiso que asumieron con la gente menos favorecida”.



Autoridades piden paciencia

Por su parte, Talavera dijo que el proyecto no ha concluido a causa de los problemas de liquidez que tiene la alcaldía, pero “que tengan por seguro que lo vamos a reiniciar entre junio y julio de este año, porque la alcaldesa tiene toda la disposición de terminarlo”.



En cuanto al ingeniero que supuestamente ganó la licitación, Talavera expresó que no se trata de ningún fantasma, “el arquitecto Sánchez sí existe realmente, lo que pasa es que a algunas personas a veces se les va la lengua”.