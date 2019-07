Personas necesitadas reciben sillas de ruedas

Por casi ocho años, doña María Catalina Sánchez, de 72 años, y originaria de Tipitapa, ha pasado postrada en una cama producto de una enfermedad que la dejó imposibilitada de movilizarse. Pero gracias a las gestiones de la dirección del Hospital “Humberto Alvarado”, de Masaya, se le hizo entrega de una silla de ruedas.



“Durante todo ese tiempo, la cargábamos en brazos para llevarla de un punto a otro. Ahora, que se nos hace entrega de esta silla de ruedas, viviremos más tranquilos, por lo que estoy agradecido con el doctor Erick Bravo, Director de este hospital, ya que respondió de manera positiva a nuestra solicitud. Habíamos tocado muchas puertas, pero no obteníamos respuesta”, comentó el William Sánchez, hijo de la favorecida.



Contentos

Otro beneficiado fue el niño Juan Muñoz Balmaceda, de nueve años y originario de Pío XII, Nandasmo, quien desde hace un año se había quedado sin silla de ruedas después que se le dañara la que tenía. “Ese problema le impedía asistir a clases”, mencionó Juana Muñoz, su madre.



Juan es un niño especial para el Ministerio de Salud, ya que es parte de los brigadistas comunitarios de ese municipio. “Siempre he participado en las campañas de salud y en las jornadas populares de vacunación porque me gusta ayudar a otros, y ahora estoy mejor con mi nueva silla de ruedas”, comentó muy contento.



Otros beneficiados fueron don Carlos Manuel Larios Ruiz, de Masatepe, e Isidro Salazar, Castro de Tipitapa. Las sillas fueron obtenidas a través de la fundación “Causas de Esperaza”, con sede en Masaya, y el Centro de Insumos Para la Salud, CIPS.



Más beneficiados

El mismo organismo entregó diez sillas de ruedas a la Alcaldía de Masaya para que fueran donadas a personas con capacidades diferentes.



Las personas beneficiadas fueron la señora Martha Lorena Ruiz Obando, María Concepción Godínez Valverde, Karla Jazmina Dávila, Freddy Reyes Ruiz, Freddy Balitan Alemán, María Melania Ampié, Juana Manuela López y Martín Hipólito Barahona Alemán.



Los beneficiados se mostraron agradecidos con el hospital de Masaya, la alcaldía y principalmente con el organismo donante.