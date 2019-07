28 años de la Virgen de Cuapa

Juigalpa



Centenares de personas llegaron a celebrar el 28 aniversario de las apariciones de la virgen de Cuapa, y a pesar del paro de transporte, los devotos asistieron hasta el santuario de la madre de Dios.



La eucaristía estuvo a cargo de la diócesis de Juigalpa, encabezada por Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, quien hizo un llamado a orar por la paz, tal y como lo dijo la Virgen de Cuapa: “Hagan la paz, no la pidan”.



Monseñor Sándigo señaló que “estamos viviendo unos tiempos oscuros, de crisis, cada día se deteriora la economía, el país, la paz, y para qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, y esperar que se dé un derramamiento de sangre. No hay que tomar la actitud de la avestruz, que solo entierra la cabeza en la tierra para obviar el peligro que hay en su entorno hay que enfrentar la situación con responsabilidad, ya que a todos nos afecta”.



El obispo de la diócesis le hizo un llamado a los productores, para que dejen de tener la mentalidad de pensar en estirar la mano, cuando hemos sido bendecido por Dios con abundantes tierras para sembrar, y oró para que la hambruna que se aproxima sea menor, pero las instituciones de gobierno tienen que dar su aporte y sumarse, para evitar una escalada de la crisis.



“El mundo entero está viviendo una crisis de hambre, y hay escasez de alimentos, y la crisis nos puede afectar mucho más a nosotros, por lo que cada quien tiene que poner su parte, los campesinos sembrando y el Ejecutivo creando las medidas para incentivar a esos campesinos”, señaló el guía espiritual.



Además, lamentó que mucha gente devota no haya podido llegar hasta el santuario de la virgen por la crisis del transporte, pero agradeció a los medios de comunicación por estar presente y llevar el mensaje de la virgen a toda Nicaragua.