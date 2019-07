Estafan a campesinos con falsas rifas

Varios pobladores y líderes comunitarios del barrio Centenario de esta ciudad demandaron de las autoridades policiales y de la alcaldía que cancelen el permiso de funcionamiento de algunos negocios ubicados a orillas de la carretera donde, según aseveraron, estafan a la gente humilde con rifas amañadas, lo que da mala imagen a la ciudad.



Esos lugares son casetas construidas con cartones, plástico negro y tablas viejas, lo que da una mala impresión a los visitantes, ya que la ciudad parece un viejo asentamiento.





Engaño a campesinos

Según los denunciantes, en esos tugurios engañan a las personas humildes, en su mayoría campesinos que bajan a la ciudad y casi a la fuerza los hacen que compren acciones de rifas de bicicletas y electrodomésticos, pero dijeron que es obvio que nadie se saca nada.



Expresaron que si las autoridades no actúan, ellos tienen la obligación moral de declararlos non gratos.



A pesar de que están dos cuadras al sur de la delegación departamental de la Policía, ésta no actúa.



Además, estos lugares no tienen servicios higiénicos, puesto que son locales improvisados, por lo que sus dueños y quienes los visitan hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre y tiran los empaques de alimentos a la vía pública.



También, denunciaron los líderes comunitarios, al local dejan entrar a menores de edad, lo que violenta las leyes, especialmente el Código de la Niñez y la Adolescencia.