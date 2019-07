Un ángel para niños quemados

Un equipo de médicos y representantes de la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua (Aproquen), iniciaron reuniones con directores de hospitales, centros de salud, del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais), médicos en servicio social, Cruz Roja, Bomberos, Policía Nacional y medios de comunicación de los departamentos, para dar a conocer los servicios gratuitos que brinda la Unidad de Quemados.



El propósito de las visitas es establecer mecanismos directos de comunicación con las instancias de salud, socorro y comunicación, para atender a los menores de edad que sufran quemaduras, directamente en la Unidad de Quemados de Aproquen, ubicada en el Hospital Metropolitano Vivian Pellas, de Managua. Desde hace 16 años este centro asistencial brinda atención gratuita a los niños que sufren quemaduras.



Aproquen ofrece tratamientos a quemados agudos de gravedad --médico y quirúrgico--; Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para quemados graves y críticos; cirugía reconstructiva, nutrición, rehabilitación clínica, ortética, terapia ocupacional, servicio social, psicología, albergue y alimentación.



Visita y divulgación en distintos hospitales

Miembros de esa institución benéfica visitan los hospitales de Granada, Masaya, Rivas, Carazo, Jinotega, Matagalpa, Estelí, Ocotal, Somoto, Boaco, Chontales, Chinandega, León, Ingenio San Antonio, Puerto Cabezas, Bluefields y San Carlos.



Durante esta campaña denominada “Divulgación y Promoción de los Servicios de Aproquen”, se explican los servicios que se prestan, criterios de admisión y mecanismos de referencia de los pacientes quemados.



Además se distribuyen afiches en los hospitales y centros de salud con información de los servicios, recomendaciones en caso de sufrir quemaduras y cómo contactar al personal de la Unidad de Quemados.



Agilidad y solidaridad

en el proceso de admisión

El cirujano plástico, Mario Pérez, Director Médico de la Unidad de Quemados de Aproquen, durante una charla a médicos del Hospital Materno Infantil “Mauricio Abdalah”, de Chinandega, dijo que admitirán a pacientes quemados agudos desde un mes a 15 años de edad, y determinarán a través del cirujano de turno si el paciente requiere ser hospitalizado de acuerdo a la gravedad.



Dijo que la institución asumirá las complicaciones de los pacientes quemados atendidos única y exclusivamente que ocurran en ésta después de su admisión, o complicaciones directamente derivadas de las quemaduras.



Los casos especiales se someterán a discusión por el equipo multidisciplinario, para determinar la viabilidad de su ingreso y manejo, tomando en cuenta limitaciones específicas del medio hospitalario tratante, situaciones económicas y sociales.



Mecanismos de referencia

El doctor Pérez recomendó que el paciente una vez admitido en la emergencia de los hospitales, debe ser estabilizado. Enseguida, los médicos de turno evaluarán las variables contempladas de acuerdo a los criterios de ingreso.



“Una vez decidido el potencial traslado conforme los criterios, el jefe médico de turno o especialista debe proceder a comunicar por la vía más óptima considerada (vía telefónica) al médico jefe de turno en la Unidad de Quemados de Aproquen, para que éste realice las diligencias y prepare las condiciones para la recepción del paciente”, explicó el galeno.



Manifestó que los documentos a presentar durante el traslado son el de transferencia original, copia de transferencia con firma y sello de recibo del paciente, fecha y hora.





Mensaje de doña Vivian Pellas

Doña Vivian Pellas, Presidenta y Fundadora de Aproquen, relató que el accidente aéreo sufrido junto a su esposo Carlos Pellas el 21 de octubre de 1989, cuando el avión 727 de Servicios Aéreos Hondureños (Sahsa) se estrelló en el Cerro de Hula, cerca de Tegucigalpa, Honduras, cambió su vida y le abrió las puertas al mundo del niño quemado.



“Es el accidente calificado como el más trágico en la historia de la aviación centroamericana; dejó 149 vidas extinguidas y 9 sobrevivientes. Sobreviví gracias a mi esposo, quien me ayudó a salir del avión en llamas, y a Dios, quien nunca me desamparó y me protegió de las explosiones. Fuimos trasladados a los Estados Unidos, en donde se nos sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas. Puedo asegurar que el límite del dolor es el mismo que el de la vida, ya que muchas veces sentí que un grado más de dolor, un minúsculo aumento en la intensidad de mi sufrimiento, sería con toda certeza la causa de mi muerte. Pero no fue así, y logré quedar a salvo después del martirio de las quemaduras y las 62 fracturas de mi rostro y cuerpo”, dijo la sobreviviente.



Manifestó que la razón de su existencia se manifiesta a diario, cada vez que da un paso hacia adelante por los niños de Nicaragua, trabajando en la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua (Aproquen).