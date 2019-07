Subastarán restos de madera del Cum Cum

EL RAMA



En dos tantos será subastado el resto de madera que en el último año de gobierno del ex presidente Bolaños se embargó a través del Inafor. En un aviso que hicieron circular por diferentes medios, se dio a conocer que a las 10 de la mañana de los días 16 y 20 de mayo del presente año, se realizará subasta al martillo, de madera en rollo de las especies Caoba y Cedro Macho, en donde está y como está, basándose en la Ley 462, de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal.



Continúa diciendo la nota que esta subasta está dirigida de manera particular a los pequeños artesanos de la madera, organizados en las Pymes o cualquier otra organización a fin, que los acredite como tal. Por ello, para poder participar en la subasta tendrán que presentar el aval de su organización. Las subastas se llevarán a cabo en el lugar conocido como Corintillo, donde se encuentra la madera, ubicado en el kilómetro 291 y medio de la carretera Managua-Rama.



Caoba y cedro macho



En la primera subasta a realizarse el día 16, serán 231.975 metros cúbicos de madera de la especie Caoba y 114.57 metros cúbicos de la especie Cedro Macho, cantidad valorada en 46 mil 281 dólares como precio base.



En la segunda subasta a realizarse el día 20 del corriente mes, se ha programado subastar la cantidad de 842 metros cúbicos de madera de la especie caoba, y 620 metros cúbicos de la especie cedro macho. Estas dos cantidades están valoradas en 184 mil 303 dólares como precio base.



Delegados niegan información



Los avisos están firmados por Arlette Campbell, delegado distrital del Inafor en la RAAS, y por Romel Spelman, delegado municipal en El Rama.



Este corresponsal buscó a ambos delegados para una entrevista, pero aquí un funcionario expresó que el delegado municipal no se encontraba, y que sólo la autoridad regional era la autorizada para brindar declaraciones al respecto.



Cabe mencionar, que esta madera es parte de la ocupada por supuesta ilegalidad en el río Cum Cum, en el último año del periodo de gobierno del ahora ex mandatario Enrique Bolaños.