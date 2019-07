“Se violan derechos de especialistas en hospital de San Carlos”

SAN CARLOS



Ocho médicos de diferentes especialidades del Hospital “Luis Felipe Moncada”, de San Carlos, Río San Juan, esperan obtener respuesta a sus demandas por la equidad salarial, a través de una Comisión de Gobierno y Alcaldía, que se conformó para buscar una salida negociada al problema y evitar la renuncia masiva del cuerpo de especialistas del centro asistencial.



La delegada del Ministerio del Trabajo, Fátima Hernández, refirió que han sostenido constantes reuniones para solucionar lo que ella llama “un problema social”, en vista de que los especialistas, por el alto costo económico, difícilmente vienen a prestar sus servicios al departamento, vitales para atender a la población de comunidades alejadas.



La funcionaria gubernamental explicó que cuatro de los especialistas están por debajo del salario de otros. Por ejemplo ganan 13 mil, mientras otros ganan 18 mil córdobas. Además señaló como los casos más graves, el del ginecólogo Sergio Chamorro, y del pediatra Moisés Ramírez. “Se les están violando sus derechos laborales”, aseguró Hernández, al referir que en una visita realizada al hospital y ante la revisión de la programación de roles, “constatamos que firmaron un contrato con horario de ocho horas, y cumplen turnos excesivos de trabajo. Ellos hacen sus turnos, redoblan si otro especialista sale; cumplen con sus 15 días y asumen los 15 días de otro, y no se los reconocen salarialmente”, afirmó.



La delegada del Mitrab reveló que llamaron a una reunión al delegado del Silais, doctor Fernando Canales, pero no se presentó. En cambio, envió a su asesor legal y al responsable de Recursos Humanos, Ricardo Toledo, quien reconoció las violaciones a los derechos laborales de los especialistas, pero dijo que no tienen de dónde pagarles, según Hernández.





Flagrante violación

La funcionaria también consideró violatorio a los derechos laborales el hecho de que les hagan firmar un “contrato determinado”, como el caso del doctor Chamorro, quien tiene tres años de trabajar en el centro asistencial. Les hacen firmar contratos por tres, seis o nueve meses, cuando si firman dos o tres contratos pasan a ser trabajadores permanentes, según el Código Laboral.



Hernández aclaró que no hay paro por parte de los especialistas del hospital, sino que ellos optaron por asumir lo que dice el contrato; y si un especialista sale de vacaciones, no hay quien le cubra. Indicó que la Comisión está integrada por: el delegado de Gobernación, Napoleón Ruiz; la alcaldesa Marisol McRea; el delegado municipal de los CPC, Silvio Sánchez; un representante de los especialistas; el Silais, y ella por el Mitrab.



Dijo que esta Comisión se dará a la tarea de revisar caso por caso. En tanto, reveló que ayer recibió la demanda formal que introdujeron los especialistas.



Entre los trabajadores de la salud que se desempeñan en el Hospital se ha creado malestar por las funciones que cumple la directiva sindical, pues sólo se les ha conocido en la labor de quitar y poner. “Ellos deciden a quién contratar y a quién correr, sin tomar en cuenta la autoridad del director del hospital; andan en encerronas buscando a quién pasarle la cuenta”, dijo un empleado.



María Teresa Arauz, Secretaria del Sindicato, dijo estar clara que su labor es defender los derechos laborales de los empleados, y reconoció que los especialistas “son el eje del hospital”.



A su juicio, debería haber equidad salarial y no las diferencias existentes. “Trece mil córdobas no es un salario justo, uno se quema las pestañas para ver sus logros; y aunque el servicio médico es humanitario, detrás de ese humanismo tenemos familia; aquí la vida tiene un alto costo y se debe resolver la petición que ellos hacen”, expresó.