Rivas carece de placas desde hace un año

Desde hace un año más de dos mil vehículos, incluyendo motocicletas, circulan por las calles sin placas, y todo porque la Policía de Tránsito de este departamento carece de placas desde marzo de año pasado, y la esperanza es que a mediados de este mes lleguen nuevas placas, ya que de momento, sólo 7, 500 vehículos circulan con las nuevas placas, que empezaron a exigirse desde abril de 2004, con el denominado “Plan Placa”.



Según las estadísticas que lleva la Policía de Tránsito, de momento hay 1,500 motociclistas que pagaron sus placas y están a la espera de que se les entregue; y otros 600 propietarios de vehículos también se presentaron a pagar las nuevas placas, pero quedaron sin ellas al agotarse las 7,500 que llegaron a este departamento.





Pago adicional

Por las nuevas placas, los propietarios de motos y vehículos pagaron 100 y 125 córdobas, respectivamente.



Pero al no existir dicho instrumento, tuvieron que pagar adicionalmente 75 córdobas, para optar a una circulación provisional para circular por las calles sin placa.



En las estadísticas también aparecen cerca de 2,500 dueños de vehículos de los años 70 y 80, que no realizaron sus trámites para optar a las placas nuevas; y a ellos se suma otra fuerte cantidad de motos y vehículos nuevos que no han acudido a realizar sus trámites.



Se calcula que en Rivas hay más de cinco mil automotores que circulan sin placas.





Obstáculos por falta de las placas

Esta crisis de placa no es vista con buenos ojos por los propietarios de vehículos, ya que algunos que fueron consultados sobre este tema, y que prefirieron omitir sus nombres, señalaron que a demás incurrir en gastos adicionales, se ven imposibilitados de salir fuera del país por la falta de placas.



Asimismo detallaron que la falta de placas facilita las actividades ilícitas, ya que antisociales que circulan en autos sin placas se ven favorecidos.