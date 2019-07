Preocupación de autoridades del Mitrab en Estelí Empleadores no dan días feriados

ESTELÍ

Varios empresarios del sector comercial no están dando lo que por ley le corresponde a los trabajadores, como son los días feriados.



El licenciado Mario Rugama Aráuz, Inspector departamental del trabajo en Estelí, señaló que esos empresarios, obligan a trabajar a sus empleados los días feriados y no les pagan el doble como establece la ley.



“Eso es violatorio, y como tal, el gobierno trabaja en procura de que los beneficios de los trabajadores se los cumplan los empleadores, porque no es una regalía ni algo por el estilo, sino un derecho ganado por ellos”, afirmó Rugama.





Posibles sanciones

Debido a ello, varios empleadores podrían ser sancionados en los próximos días.



Señaló que varios de ellos ya han sido notificados, y el Ministerio del Trabajo les hizo ver que ante tal situación de incumplimiento a las leyes laborales de este país, varios de ellos podrían ser sancionados en próximos días.



Aclaró que este gobierno promueve y estimula a la empresa privada y a los inversionistas, tanto nacionales como locales, pero es del criterio que estos deben cumplir cabalmente las leyes laborales que tutelan los derechos de los empleados.