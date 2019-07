Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

“Romper los esquemas”, dice candidato del MRS

El candidato por el MRS para la Alcaldía de Santa Teresa, Carazo, el pastor Arturo Cabrera Peña, dijo que aceptó la candidatura porque hay que romper los esquemas. “Ya es hora que los evangélicos no seamos simples espectadores, sino seamos actores”, expresó Cabrera, líder del Ministerio Jesús es Nuevo Amor. Cabrero afirmó que si llega al gobierno municipal, ejercerá el mandato con el poder de ocho mujeres, entre ellas la vicealcaldesa Kenia Pérez, que va de candidata.



Pérez afirmó que engrandecerá el municipio con proyectos de turismo comunitario, para expandir el negocio de las rosquillas y las melcochas y generar empleo. Con mucha seguridad, dijo: “Estamos sentados en un gran tesoro que nos heredó Dios, y ese tesoro es el bosque del trópico seco y costa de Chococente, donde anidan cada años más de 35 mil tortugas; esa belleza hay que promoverla con un corredor turístico, que generaría gran cantidad de empleos”.



Marcha contra mafia maderera

Apoyo desde Carazo han brindado diversos sectores al recibir la noticia proveniente de Honduras, de que también los líderes evangélicos y los sacerdotes de la línea de la teología de la liberación, luchan contra la mafia maderera, que está terminado con los bosques de Olancho, en el vecino país.



La marcha está prevista para el 26 de mayo en defensa del ambiente, dijo el padre José Tamayo, en reciente entrevista con este servicio que visitó Honduras.



Tamayo dice que el pastor muere al lado de sus ovejas.



Mujeres luchan contra machismo y pobreza

“En Villa El Carmen, las mujeres están dispuestas a no seguir soportando el machismo, y para eso nos estamos capacitando con ONG como Cepad, para defender nuestros derechos”, dijo Ena del Socorro Artola, líder capacitada por el Cepad, que dirige el programa de educación “Yo Sí Puedo”.



El programa también contribuye a fortalecer la red de mujeres contra la violencia. Artola dijo que la crisis económica golpea por igual a todas a las comunidades, y la esperanza es un buen invierno para sembrar, aunque hay poca ayuda del gobierno.



La gran salvación es el proyecto de patio que impulsó Cepad en las comunidades, y que hoy está dando los primeros frutos en la producción de plátanos, tubérculos y frutas; y la crianza de gallinas y cerdos. Una de ellas es Cristina Blas, de la comunidad de La Ceiba, dijo Artola.



En Betania, Dolores, se predica a Jesús Liberador

El padre Neguib Eslaquit, que lleva más de dos años en la comunidad Betania, en Dolores, asegura que se predica un Jesús Liberador, y se invoca el Espíritu Santo como el defensor contra los falsos acusadores, que se han amparado durante todos los tiempos bajo el manto de tiranías y opresiones.



Los que no pueden recibir ese amor de Jesús por medio del Espíritu son quienes se resisten y lo rechazan; son injustos, opresores contra los débiles, los idólatras del dinero, del poder, los que compran conciencias por hambre y los que se dejan comprar por ambiciones, los que son destructores de los valores morales, éticos y cristianos; es lo que se predica en Betania.



Hospital Regional sin medicinas

Una enfermera del Hospital Regional declaró que es una gran mentira que exista abastecimiento de medicinas para atender a los pacientes.



La alimentación, en lugar de mejorar, ahora es pésima, y del proyecto de construir la casa del médico residente no se sabe nada.



“Fue un error suspender la sala de pensionados, porque con esa entrada de dinero la dirección del Hospital suplía muchas necesidades”, dijo la enfermera, quien celebró su día el 12 de mayo y que por razones obvias prefirió el anonimato.