Transporte de Nueva Segovia volvió a la normalidad

El transporte interurbano y selectivo de todo el departamento de Nueva Segovia retornó a la normalidad ayer, luego del anuncio presidencial que dejó satisfecha la demanda del sector transporte.



Antonia Zambrana, delegada departamental del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, informó que todas las rutas hacia los diferentes municipios iniciaron sus recorridos normalmente y que envió a la gasolinera Petronic el listado de las unidades beneficiarias con el descuento de 1.30 dólar por galón, sea de gasolina o diesel.



EL NUEVO DIARIO constató en la gasolinera los precios que se ofrecían, los que ahora figuran diferenciados en las tablas de las bombas. El litro de gasolina para taxis es de C$ 20.48 y para el público en general a C$ 27.35. El diesel para los buses es de C$ 17.20 el litro y para el público a C$ 24.06.



Eduardo Mendoza, propietario de la estación, dijo que a las 09:00 am, de ayer, recibió la notificación de parte del Instituto Nicaragüense de Energía, INE.



Por su parte, Ernesto Aguilar, directivo de la Cooperativa de Transporte de la Ruta Norte “Edgar Víachica”, Contransevi, manifestó reconocimientos para la Policía, por la relación respetuosa que tuvo con los transportistas en huelga, así como para con todos los agremiados por su fidelidad en la lucha del sector.