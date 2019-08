Pobladores de Condega protestan por incremento ilegal del pasaje

La mañana de hoy pobladores de las comarcas Jocote Arriba, Jocote Abajo, La Vainilla, El Bramadero y El Rodeo, ubicadas a 25 Km. al noreste de Condega, instalaron un tranque y causaron daños a un autobús interurbano como protesta por el incremento ilegal del pasaje en un 25 por ciento y el maltrato que reciben por parte de ayudantes y conductores de las rutas interurbanas.



El tranque fue montado por los comunitarios hoy de seis a nueve y media de la mañana cuando la policía de la localidad se hizo presente y persuadió a los protestantes para que dejaran libre la vía para la circulación vehicular.



Se conoció que desde el pasado lunes los transportistas de las rutas interurbanas de la zona incrementaron el costo del pasaje aduciendo que el combustible aumentó.



La población se ha manifestado molesta pues conoce que estos transportistas gozan de los supuestos beneficios dados por el Gobierno Central que prometió un precio diferenciado del combustible así como facilidades y exoneraciones en la compra de llantas y otros artículos utilizados por los transportistas.



Por otro lado la Mesa Técnica Departamental donde se analizaría las exigencias y necesidades del sector transporte no ha sido instalada en este departamento.



El pasaje Condega – Yalí valía 20 córdobas y ahora lo cobran a 25, el de Condega a Estelí 10 y ahora 12 córdobas. De Estelí a Pueblo Nuevo la tarifa oficial es de 12 ahora pero los transportistas lo cobra entre 15 y 17 córdobas.



Habla el MTI



El delegado del Ministerio del Transporte en Estelí, Guillermo Sánchez, dijo en diversos medios de comunicación locales, que la población no pague pues es un incremento ilegal. Pese a que la ley de transporte establece diversas sanciones monetarias y hasta la suspensión de las concesiones cuando ocurren este tipo de irregularidades, el delegado Sánchez todavía no ha las ha hecho efectivas.



En Managua Franklin Sequeira, Director General de Transporte Terrestre del MTI dijo que la población no está obligada a pagar lo que los transportistas están cobrando puesto que este ministerio no ha autorizado nuevas tarifas. El funcionario comentó que también existen denuncias del aumento del pasaje en los departamentos de León y Chinandega.