Buscan alternativas para pilas sépticas

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del departamento de Rivas, organizó este 20 de mayo un foro en el que puso en el tapete las denuncias de contaminación que las pilas sépticas de Enacal están haciendo al Río de Oro y por ende al Lago Cocibolca, ya que dicho río desemboca en el Gran Lago por el sector de las costas de San Jorge.



El evento se realizó en la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería y en el mismo un representante del barrio 19 de Julio, que es el más cercano a las pilas de oxidación, denunció que en el lugar ya no soportan el mal olor y que en época de invierno las pilas se rebasan, al igual que lo manjoles.



Por su parte, los representantes del Cenidh señalaron que dichas pilas están contaminando el suelo, el agua y la atmósfera, y que por ende organizaron el foro-debate para buscarle una pronta solución. Entre las propuestas está quitar las pilas de donde actualmente se encuentran, que es detrás del estadio “Yamil Ríos Ugarte” y a la orilla del río de Oro, y otra alternativa es usar plantas de tratamiento.



Construidas hace 48 años

En tanto, el delegado de Enacal–Rivas, Roberto López Alegría, quien también participó en el foro, detalló que las pilas sépticas fueron construidas en 1960 y que en 1996 realizaron una ampliación, pero según sus palabras, aun así ya no son suficientes para cubrir la demanda de la población que actualmente existe en Rivas.



López Alegría señaló que entre las posibles soluciones que tiene Enacal están las gestiones para realizar inversiones que vayan en pro del medio ambiente, y en este sentido explicó que el banco KFW tiene previsto invertir cinco millones de dólares en Rivas, para el mejoramiento de las aguas residuales y en el sistema de tratamiento, y en San Jorge destinar a la vez otros dos millones de dólares para crear una infraestructura de alcantarillado y saneamiento de aguas, ya que en dicho municipio no existe sistema de alcantarillado.



Extensión a Ometepe

La inversión con financiamiento del banco KFW también se haría extensiva para el municipio de Moyogalpa e isla de Ometepe, ya que según López Alegría, allí se invertiría millón y medio de dólares, “y a la vez se espera financiamiento con el FISE y el Centro Humbolt, para entrarle de lleno al mejoramiento del medio ambiente”, explicó el funcionario, quien quedó como coordinador de la comisión interinstitucional que se creó después del foro, la cual velara por el manejo adecuado de las pilas sépticas.