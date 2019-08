Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

21 Mayo 2008 |

8:08 p.m. |

END

Liberales en profunda división

Profundas diferencias y recelos existen entre los liberales arnoldistas y quiñonistas; mismas que se extienden a los liberales del movimiento Vamos con Eduardo, lo que pone peligro la alianza PLC en Carazo.



Por esos recelos fue separado Julio Hernández como presidente departamental del PLC después que Arnoldo Alemán escuchó a los ocho presidentes municipales en su hacienda El Chile. A Hernández, en la reunión de los lunes del CEN en Managua, lo volvieron a acusar de ineficaz de conducir el partido y se nombró provisionalmente presidente departamental a José Tomás Ramos, de San Marcos, con el consenso de siete presidentes municipales.



Lester Flores, enviado por el CEN, dio posesión a Ramos, ante protestas de Patricio Tapia y sus seguidores que hasta lo insultaron. En la siguiente reunión del CEN, en Managua, no dejaron entrar a Tapia a pesar de que se identificó como diputado. Esto ha fraccionado más las diferencias y rebelión del grupo Tapia-Hernández, que no permite las sesiones de trabajo de Ramos, dijo el doctor Fernando Lino Narváez. Llamamos dos veces por teléfono a Ramos para conocer su versión, pero no logramos localizarlo.



Diputado gestionó 200 mil córdobas para iglesia católica

El diputado Wilber López, del Movimiento Vamos con Eduardo, logró que la Asamblea Nacional aprobara una partida de 200 mil córdobas para la reparación del techo de la parroquia Santiago, de Jinotepe. El Consejo Parroquial agradeció al diputado López dicha gestión.



Numerosos fanáticos de fútbol han llegado a la casa del diputado López a preguntarle cuándo se inicia la construcción del estadio de fútbol, después que entregó un cheque por 150 mil córdobas al alcalde. López dijo que ese proyecto está en manos del alcalde Álvaro Portocarrero y espera que cumpla antes de irse del cargo.