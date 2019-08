Quieren arrebatar terreno a Infancia Sin Fronteras

De chantajista contra el organismo Infancia sin Fronteras, que construye un complejo educacional en el barrio El Tule, de esta ciudad, calificó el alcalde de Matagalpa, doctor Gonzalo Navarro, a un grupo de personas inescrupulosas que ahora quieren aparecer como dueñas de los terrenos que fueron donados por la comuna para echar a andar el proyecto.



Navarro señaló que no se sabe si por desconocimiento de la ley, la comunidad indígena de Matagalpa entregó títulos de propiedad sobre terrenos ejidales, lo que después de trámites legales fueron cancelados en el Registro de la Propiedad, por lo que los terrenos son de la Alcaldía de Matagalpa y los puede utilizar en los que considere conveniente.



El alcalde dijo que debido a que existen más de mil doscientos niños que sus padres son de escasos recursos económicos, solicitó al organismo Infancia sin Fronteras la construcción de un complejo educacional donde se les brinde alimentos, educación y atención médica, proyecto que tiene una inversión de 4 millones de córdobas.



Financiado por España

El alcalde aseguró que después de obtener repuesta positiva sobre el proyecto que está siendo financiado por España, a través del programa Ana Rosa, como contraparte la alcaldía donó el terreno donde se construirá, después de ponerse de acuerdo con los habitantes del barrio, principalmente con los jóvenes que lo utilizaban como campo deportivo.



Pero ahora un grupo de 12 personas quiere chantajear al organismo, asegurando que el terreno es de ellos. Uno de ellos señala que diez lotes le pertenecen y que tienen que pagarle tres mil dólares por cada uno, pero no tiene nada con qué probarlo, y el organismo afirmó que no pagará nada, ya que el terreno lo donó la alcaldía, y si desean reclamar, que lo hagan a la comuna, pero el proyecto no se perderá por unos reclamantes inescrupulosos, puesto que es de mucha importancia para los niños.



Lo anterior fue confirmado por el ingeniero Gustavo Talavera, Director en Matagalpa de Infancia sin Fronteras, quien señaló que estas personas los llamaron a los juzgados con un amparo por posesión, aunque nunca han estado en posesión del área. Les aclararon que ellos como organismo no han sacado a nadie, ya que el terreno se los donó la alcaldía, como contraparte para poder ejecutar el proyecto.



Socavando el piso

Talavera dijo que estos ciudadanos han querido desprestigiar al organismo mandando carta a España y a otras instituciones internacionales que hacen posible que llegue la ayuda para este tipo de proyecto, pero desde ya se aclaraba que Infancia sin Fronteras nada tiene que ver con los señalamientos, ya que ellos recibieron de manos de la alcaldía el terreno, en todo caso es a la alcaldía a la que tienen que recurrir.



Se conoció que el grupo de personas, que fue calificado como chantajista por el alcalde Matagalpino, anda con un documento de la comunidad indígena, del cual el alcalde señaló que no tiene ningún tipo de legalidad, ya que traspasa terrenos que nos le pertenece.



Pie de Foto. Complejo.



Éste es el complejo educacional de servicios múltiples que beneficiará a mil 200 niños de cuatro barrios pobres de Matagalpa, pero que un grupo de oportunistas quiere que no se construya. (Foto/Francisco Mendoza)

Pie de foto. Alcalde.



El alcalde de Matagalpa, Gonzalo Navarro, al señalar de chantajistas a quienes ahora reclaman el terreno donde se construye un complejo educacional para mil doscientos niños. (foto/Francisco Mendoza)