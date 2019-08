Demandan en Estelí a sindicalista y abogada

Decenas de trabajadores introdujeron demanda judicial ante las autoridades del Ministerio Público en contra de la abogada Reina Toruño y del sindicalista José Ortiz, porque aseguran que les entregaron todos sus ahorros y hasta dinero que prestaron para que les construyeran sus casas, y han pasado cinco años sin que nada cumplan.



La demanda también va dirigida contra Sonia Aguirre, quien según aseguran los afectados, llegó a esta ciudad y se presentó como coordinadora de la Federación de Mujeres Trabajadoras “Mirna Ugarte”, con sede en Managua, y les expresó, junto a los aludidos, que ella impulsaba el proyecto de construcción de casas para beneficiar a madres solteras y de escasos recursos económicos.



De acuerdo a Rosa Nimia López Moreno, les dijeron que entregaran 300 dólares para poderlas integrar al proyecto. 200 irían como respaldo para la construcción de las casas y 100 para gastos administrativos.



Entregó 45 mil córdobas y camioncito

En el caso de López, asegura que entregó 45 mil córdobas y que la abogada Toruño, utilizando una serie de argucias legales, la despojó de un camión pequeño.



Stella Jazmina Vanegas aseveró que depositó en una institución bancaria cerca de 4 mil córdobas.



Sumamente molesto Juan Bautista Dávila señaló que les entregó a Ortiz y a Toruño 230 dólares.



Cuotas “en dólares”



Lo raro es que, según expresaron ambos, les dijeron que las cuotas debían de ser en dólares, pero luego, en el banco, les decían que se trataba de una cuenta en córdobas, por lo que tenían que hacer la conversión en moneda nacional.



Supuestamente, Sonia Aguirre tenía previsto presentar el proyecto de construcción de casas a mujeres trabajadoras y madres solteras de escasos recursos económicos al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Invur, y a otras entidades, pero éstos no lo aprobaron porque era poco viable.



Como ya varias familias habían entregado dinero, decidieron impulsar el proyecto con un fondo revolvente e introducir a todo aquel que quisiera y tuviera un lote de terreno.



Según Reina Toruño, la abogada aludida, y José Ortiz, ellos no han tomado ni un centavo de ese dinero, “lo que pasa es que con el encarecimiento de los materiales de construcción y la crisis económica todo se complicó”.



Sólo cuatro casas han construido

Dijeron que la muestra de su buena voluntad es que ya construyeron cuatro casas.



No obstante, luego apareció en escena la Fundación para la Salud y el Desarrollo, Fusade, entidad que según su coordinador, Manuel García, participó durante los dos últimos años en el proyecto a petición de Sonia Ugarte.



García viajó a esta ciudad y dijo que ellos se sienten limpios y que el dinero que fue depositado durante dos años en una cuenta bancaria a nombre de Fusade, centavo por centavo lo van a devolver.



Después de esperar a Manuel García durante todo un día, los pobladores se reunieron con él a las cuatro de la tarde, y a través de recibos los quejosos demostraron que habían depositado el dinero en los bancos y cuentan con las minutas respectivas.



El aludido dijo que la fundación recibió 24 mil dólares, de los cuales cuentan con 9 mil, y que para completar la cantidad total a las cuatro personas que les construyeron sus casas, les valoraron en 16 mil córdobas las deudas, y con eso saldarían cuentas.



Pero ahora las cuatro personas a las que les construyeron las casas denunciaron que Reina Toruño las amenazó varias veces con embargarlas, y señalaron que ella les tiene las escrituras.



Les preparan otro juicio

Varios de quienes se consideran estafados por Toruño y Ortiz aseguran que también depositaron dinero en una financiera de esta ciudad, en una cuenta a nombre de la abogada y de Ortiz, pero que de ese capital ellos no dan cuenta, por lo que van a demandarlos en otro juicio.



Ambos dijeron que ahora se les esconden para no responder por el dinero y los documentos.



El abogado Bayardo José Zeledón Zeledón, quien representa a unas 60 personas de las 130 afectadas, dijo que ni Ortiz ni Toruño han dado explicaciones claras del asunto, por lo que es evidente la estafa, y por ello van con la demanda judicial.