Encuentran sapos muertos en juzgados de Estelí

Gran sorpresa causó entre los funcionarios y usuarios del poder judicial de la ciudad de Estelí, encontrar al menos seis sapos con la boca cosida y las patas amarradas con una cuerda fina, aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer.



Hasta las ocho de la mañana nadie se había percatado del hecho, hasta que dos horas después un empleado del área de limpieza encontró los sapos.



La noticia corrió como reguero de pólvora por los pasillos y el área donde se encuentran los magistrados del Tribunal Regional de Apelaciones con sede en la ciudad de Estelí.



Se conoció que el autor de la supuesta broma es un vigilante interino que hizo todo en forma de travesura. No obstante hay quienes le han dado otra connotación al caso.



Un abogado que litiga diversos casos en el complejo judicial y un trabajador del área de limpieza, llegaron al extremo de llamar a la Policía, la cual comprobó que no se trataba de algún perjuicio o afectaciones directas a alguien sino de una simple travesura.



Ambientalistas molestos



Por otro lado, la muerte de los sapos sí causará perjuicio en el eco sistema ya que estos animalitos son controladores biológicos e insectos.



Diversos movimientos ambientalistas que se pronunciaron ante tal hecho dijeron que la persona que cometió tal crueldad, debe aplicarsele una sanción de acuerdo a la ley ambiental y otras que protegen la flora y fauna en Nicaragua.



¿Brujería o una broma de mal gusto?



Un funcionario del poder judicial dijo a EL NUEVO DIARIO que los medios locales de comunicación le dieron un revuelo exagerado a la situación, sin embargo el hecho hubiera sido de menor importancia si los presentes no lo hubieran vinculado a actos de brujería. Hubo incluso medios de comunicación que dieron rienda suelta a su imaginación y vincularon el hecho a cuestiones macabras.



La travesura del vigilante así como su identidad formaron un gran revuelo en los medios de comunicación locales, el caso continúa abierto y mañana les informaremos con más detalles sobre este extraño hecho.