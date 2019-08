Mujeres organizadas comparten experiencias de fuerza comunitaria

SAN DIONISIO

Mujeres de diferentes comunidades del municipio de San Dionisio se reunieron para compartir experiencias sobre los logros alcanzados durante la puesta en marcha del proyecto Fortalecimientos de las Capacidades Comunitarias para el Desarrollo Municipal que financia el organismo de Servicio Cristiano Internacional por la Paz (Eirene).



Este proyecto, que es ejecutado por la Organización para el Desarrollo Económico y Social para el Área Urbana y Rural, ha permitido que las mujeres hayan alcanzado grandes experiencias tanto en el ámbito productivo como social y comunitario, lo que ha motivado a más mujeres integrarse a este proceso.



Parcela productiva

Una de las promotoras del proyecto, y que más ha sobresalido junto a su marido Rosario Zeledón, es Eleodora Manferrer, la que ha logrado hacer de una parcela árida e infértil, un lugar lleno de árboles frutales y hortalizas que le garantiza alimentación familiar e ingresos económicos.



Eleodora y su marido fueron beneficiados con la compra de una manzana de terreno a través del Fondo de Fomento a la Producción, uno de los componentes del proyecto. El terreno lo pueden pagar a un plazo de diez años, sin intereses.



“Ahora cultivamos café, vendimos la cosecha a buen precio, con el dinero hemos logrado comprar otro pedazo de tierra, lo que nos permitirá garantizar la alimentación de nuestros hijos, siempre pensando también en el futuro, porque si hoy uno siembra una cepa de guineo o un árbol frutal, en el futuro vas a poder cosechar y vas a tener que comer”, aseguró la promotora.



Para esta campesina no todo fue fácil, ya que tuvo que enfrentar a su propio compañero de vida, quien le contó lo que había hecho para salir adelante. “Yo le dije a mi compañero que sólo en la cocina no me iba a desarrollar, y de tantas pláticas que tuvimos, se convenció, y en los talleres hemos aprendido mucho, y eso nos sirve para apoyar los estudios de los tres hijos que tenemos”, señaló Eleodora.



Gran ejemplo

Otra mujer que ha logrado vencer tempestades es Martha Castillo, pequeña productora de El Corozo, quien a sus 42 años, y siendo madre de seis hijos, ha logrado prepararse académicamente y actualmente se encuentra estudiando su primer año de universidad.



Según contó, comenzó sus estudios de secundaria con el programa de becas que promueve la Organización para el Desarrollo Económico y Social, pero no se conformó con la secundaria, insistió en diferentes universidades de Matagalpa y no pudo lograr un cupo, entonces escuchó de una universidad en El Tuma–La Dalia, que ofrecía estudios de magisterio, y allí sí logró matricularse con éxito, ahora, pese a muchas críticas por su edad y el costo del transporte, todos los sábados viaja a recibir sus clases.



La ingeniera Flor Martínez, quien se desempeña como coordinadora del proyecto en San Dionisio, dijo que estas mujeres han aprovechado la oportunidad que les ha brindado Odesar, lo que ha contribuido a una mejoría en las relaciones con sus compañeros, en la familia y en la comunidad.