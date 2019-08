Incluirán otros sectores en beneficios a transportistas

LAS MINAS



Las familias multiétnicas de la Región Autónoma del A-tlántico Norte que dependen de la prestación del servicio de transporte de brozas, arena y de productos alimenticios y otros bienes vía terrestre o acuática, podrán estar casi seguras de que sus ingresos mejorarán un poco porque estos sectores también van ha ser incluidos en el paquete de beneficios económicos que el gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega le está entregando a las cooperativas de transporte colectivo y selectivo de Nicaragua.



Por ahora es una propuesta de ampliación del beneficio hacia estos sectores, que será planteada al mandatario Ortega por representantes de la denominada Mesa Intersectorial del Transporte Colectivo y Selectivo de la RAAN, que se instaló el domingo último en la ciudad de Rosita.





Respaldo

Las autoridades del Consejo Regional, la coordinación de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y la representación de la Central de Cooperativas de Transporte de la RAAN, que integran la Mesa Intersectorial del Transporte, se muestran anuentes y expresaron su respaldo para que se beneficie a estos sectores de su zona.



Es más, esperan que esa demanda, planteada por transportistas de esos sectores, se pueda concretar en los próximos días.



Su razón obedece a que la actividad de las distintas formas de transporte en la RAAN es especial por ser distinta a la de otras regiones del país, que cuentan con mejores vías de comunicación, menos costos de operación y mejores oportunidades de desarrollo, por ejemplo, observó el presidente del Consejo Regional, Carlos Alemán Cunnigham.



Sobre la demanda, planteada por transportistas broceros de Bonanza, areneros y acarreadores de Puerto Cabezas y Waspam, Alemán dijo que es factible, necesaria y la apoya, y agrega que para eso son las mesas de trabajo intersectorial del transporte.



El inconveniente notado en este primer encuentro de trabajo intersectorial de transportistas de la RAAN es que todavía no están organizados los transportistas broceros, sobre todo en Bonanza, además de los areneros y quienes realizan la actividad del transporte acuático en Puerto Cabezas y Waspam.



Manuel Aragón, de la Central de Cooperativas de Transporte de la RAAN, asegura que está bien que se incluya a los broceros, areneros y acarreadores, para que puedan adquirir el combustible con 1.30 dólares menos.



Sin embargo, anotó que los transportistas individuales por ahora están excluidos del beneficio de adquirir vía crédito llantas, baterías y financiamientos, según acuerdos suscritos con el gobierno.



Aparte de ello, se acordó realizar un análisis técnico in situ para determinar con exactitud las demandas de los transportistas que solicitan se les incluya al menos en la compra de combustible subsidiado.



Sobre ello están de acuerdo quienes integran la Mesa Intersectorial del Transporte en la RAAN.



En lo que no se mostraron de acuerdo, específicamente las cooperativas de transporte, es en cuanto a que se les aparte de la administración del combustible y demás beneficios, administrado en estos momentos por el gobierno, según Fermín Romero Olivero.



Manuel Duarte Jarquín, otro transportista de la RAAN, asegura que el acuerdo contraído con el gobierno es que el programa económico facilitado sea administrado por las cooperativas de transportistas.



“En Managua y otros departamentos se está cumpliendo con la instalación de puestos de venta, administrados por las cooperativas firmantes de los acuerdos, por qué no se nos permite aquí hacer lo mismo”, se preguntó el transportista.



El combustible, diesel y gasolina, con 1.30 dólares menos, por ahora sólo se distribuye en Siuna, Rosita y Puerto Cabezas, por mostrar receptividad horas después de que el presidente Ortega anunciara la propuesta, con la que se desmontó el paro de transporte en el país.





Cuestión de tiempo

Falta su distribución en Mulukukú, Bonanza, Prinzapolka y Waspam, pero sólo es cuestión de tiempo y establecer acuerdos puntuales con los transportistas y principales actores locales que pueden facilitar su operación, consideró el segundo vicepresidente del Consejo Regional, Eduardo Romero Olivero.



En la RAAN se han establecido cinco galones de gasolina por 200 kilómetros recorridos para el transporte selectivo.



Aún falta por definir el promedio en el transporte colectivo, aunque según Fermín Romero, consumen entre 100 y 110 galones en el trayecto completo de la ruta Managua-Las Minas.





Preocupación

Romero dice estar preocupado por aún no les resuelven la entrega de las placas, con lo que automáticamente pasan al registro nacional, y si no están inscritos, no podrán recibir los beneficios.