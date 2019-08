Productores endeudados protestan contra bancos en Ocotal

Más de un millar de pequeños productores y comerciantes provenientes de municipios de Estelí, Madríz y Nueva Segovia, aglutinados en el Movimiento de Productores de Las Segovias, MPS, marcharon hoy por las calles de esta ciudad protestando contra los bancos con filiales en esta cabecera departamental.



La protesta la enfilaron con mayor énfasis contra ProCredit, Financiera Nicaragüense de Desarrollo S.A., Findesa, Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia, Findesa y Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA. La Policía resguardó las entradas y encabezó la marcha con patrullas para garantizar el orden.



Los centenares de campesinos se apostaron por varios minutos frente a los frontis de cada filial financiera y a gritos demandaron que sus personeros se integren a las negociaciones con el gobierno respecto a la reestructuración de las deudas, que exigen sea a un plazo de 20 años. También cese las presiones y maltratos psicológicos contra sus clientes, porque de lo contrario arreciarían sus acciones contra ellos.



Los directivos del MPS, Omar González Vílchez y José Andrés Castillo, gritaron frente a las puertas bancarias que no permitirán ninguna acción perjudicial contra ningún deudor, porque tienen un acuerdo con el gobierno y no andaban “por la libre” en la protesta.



“No respondemos por esos promotores y esos abogados, que andan duros en las comunidades y en los barrios por si un productor lo amarra y lo suelta hasta que lleguemos nosotros”, advirtió ante los marchantes exaltados con consignas antibancos y que satirizaban a sus funcionarios.



De previo, los deudores realizaron una evaluación de los 5 puntos acordados con el gobierno, después del tranque al tránsito nacional internacional que realizaron en el puente el río Coco a fines de abril pasado.



Contentos porque ya no hay prisión por deudas



También aplaudieron el hecho que producto de esos acuerdos terminaron las capturas por apremio corporal que ordenaban principalmente los jueces civiles de Somoto y Estelí.



Octavio Álvarez, secretario político del FSLN y delegado del Poder Ciudadano en Nueva Segovia, apoyó la lucha de los campesinos, que a su criterio, son víctimas de las políticas neoliberales de los últimos 16 años.



Dijo que el gobierno tiene una comisión que procesa la información entregada por los pequeños productores a través del MPS, impulsan reformas a leyes que afectan a la ciudadanía y que ya se realizó la primera reunión con los bancos y financieras, de las que solamente tres no habían asistido.



Inmediatamente los agricultores le pidieron dijera los nombres de esos bancos, y el funcionario señaló a Findesa, ProCredit y Fundenuse, y de esta manera los reclamantes decidieron ir a protestarles directamente a sus edificios en esta ciudad.