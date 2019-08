Secuestran a dos mujeres en Wiwilí

Cuatro hombres armados de AK y uniformados de verde olivo pinto secuestraron a dos mujeres, madre e hija, por lo que la Comisión de Paz y Derechos Humanos de Los Laureles, Wiwilí, via radio pidió el lunes a la delegación de Gobernación de Jinotega auxilio para su rescate.



La señora Reina Espinoza Centeno, 45 años, fue llevada por los antisociales junto con su hija Marlyn Rocha, 16 años, a un lugar desconocido. Los secuestradores se hacen llamar “Los Huracanes”.



Espinoza es miembro de la Iglesia de la Asamblea de Dios y no posee bienes para que pidan dinero por su rescate; su hijo José David Rojas confirmó el plagio ocurrido el 20 de mayo via radio a la comisión de Paz del Cepad en Jinotega.



A la secuestrada la acusan de dar información a los medios de comuniación sobre el grupo armado “Los Huracanes”, hecho que su hijo José David negó y hasta el lunes en la tarde los secuestradores no habían enviado ningún mensaje por rescate y se desconocía el paradero de su progenitora, residente en la comunidad de Caño Negro a 45 kilómetros al norte de Wiwilí sobre Río Coco.



La presencia del grupo “Los Huracanes” se denunció desde el año pasado. El mismo está integrado por antisociales del norte y hondureños, según los reportes de la zona. El grupo también anda quitando cédulas, no se sabe con qué fines, dijo el pastor José Luis Rodríguez de la Comisión de paz de Jinotega.