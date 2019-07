“No hay divorcio donde nunca hubo matrimonio”

Varias propuestas de proyectos de desarrollo comunitarios, convenios de colaboración internacional y la ratificación de hermanamientos europeos que fueron gestionados y presentados por la ex vicealcaldesa de León, Dora María Gurdián, fueron rechazados e ignorados por concejales sandinistas y liberales durante el desarrollo de las sesiones públicas del Concejo, a pesar de la importancia que tenían.



La incompatibilidad entre la ex vicealcaldesa y el edil Tránsito Genaro Téllez, se produjo desde el inicio de la campaña política en las elecciones municipales de 2004. El Frente Sandinista escogió a Dora María Gurdián, pero Téllez prefería como fórmula al reverendo Domingo Medina, ex administrador de la comuna y actual delegado de la Administración de Rentas.



Las relaciones laborales y personales entre el nuevo vicealcalde, Teodoro Sánchez, y el edil Téllez, tampoco han sido muy cordiales, sin embargo, el vicealcalde asegura que a diferencia de la licenciada Dora María Gurdián, él cuenta con el respaldo de todos los concejales y de la estructura del Frente Sandinista.



“No quisieron apoyarme”



“Por más de dos años no me dejaron trabajar en paz, no quisieron apoyarme, me suspendieron el ridículo presupuesto mensual de tres mil córdobas, y ahora que renuncié a la vicealcaldía, me tildan de inoperante, cuando en realidad soy una empresaria exitosa, y que ha ganado mucha simpatía en la población. Fui madre soltera, eduqué a tres hijos que hoy en día son profesionales…, me siento tranquila porque hice y hago lo que tengo que hacer”, aseveró Gurdián ante la lluvia de críticas por parte del Alcalde, de los cuatro concejales liberales, de cinco sandinistas y de empleados de la comuna afines al edil.



Según Gurdián, nunca iba a existir compatibilidad entre ella y el edil Téllez. “No puede haber divorcio donde nunca hubo matrimonio”, señaló. Tránsito (el alcalde) no respetó el compromiso que hizo el Frente Sandinista con su aliado el Partido Conservador que formaba parte de la Convergencia. “Creo que el proyecto de nación que ofreció el Frente Sandinista, sí funcionó, porque durante las elecciones municipales de 2004 se ganaron 85 alcaldías, el problema fue Tránsito, que nunca aceptó como fórmula a una mujer”, dijo.



“El alcalde y los concejales le negaron al pueblo de León la construcción de una monumental rotonda que estaría construida en el empalme León-Managua. Menospreciaron dos importantes convenios de colaboración con los hermanamientos Lyon-Francia y Florencia-Italia-León, iniciativas que fueron presentadas por el empresario chinandegano Piero Coen, ex embajador de Italia y presidente de la fundación que lleva su mismo apellido, quien es mi amigo personal”, expresó Gurdián.



También la Casa materna



Otra iniciativa impulsada por la ex funcionaria y descartada por el edil Téllez y los nueve concejales leoneses, fue la instalación de la Casa Materna de León. “Como era de esperarse, el señor alcalde me respondió y me recordó a través de una carta, que la Comisión Municipal de Salud estaba a cargo del concejal Víctor Manuel Miranda, que por lo tanto me abstuviera de ese tipo de iniciativas”, denunció Gurdián.



La ex vicealcaldesa señaló que con un presupuesto de tres mil córdobas mensuales, estaba al frente de la Comisión de Turismo, administración de parques, cementerios y el Rastro Municipal, “en este último es donde se encuentra la caja chica ilegal de la Alcaldía”, aseveró Gurdián.



La ex funcionaria posee el informe de irregularidades cometidas por la actual administración y que fueron presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de León (Sitradel).



Pero el nuevo vicealcalde leonés, Teodoro Sánchez, señaló que si en algún momento hubo discrepancias, problemas de entendimiento, prepotencia o si hubo soberbia “no sé de parte de quién (la vicealcaldesa o el edil), debemos retomar esa lección para no repetirla, corregir con sabiduría los errores cometidos”.



“Si ella (Gurdián) dejó algún proyecto adelantado, y si en algún momento se le puso alguna traba al desarrollo de León, pienso que fue un error de nuestra parte como concejales, pues le estamos quitando la oportunidad a los leoneses de ir mejorando su calidad de vida. Por ello estoy anuente a conocer las propuestas de proyectos presentadas por Gurdián para introducirlas en el plan de inversión del próximo año”, enfatizó Sánchez, quien mencionó que la ex vicealcaldesa nunca demandó con beligerancia ante el Concejo que pusiera mayor interés en conocer sus iniciativas.



El vicealcalde Sánchez reconoció que el edil Téllez y todos los concejales conocieron e ignoraron el proyecto de instalación de una Casa Materna. “La licenciada Gurdián quiso impulsar el proyecto de la Casa Materna, yo escuché ese tema en varias ocasiones, ella solicitó al Concejo un local con el cual no se contaba; le faltó mayor perseverancia para promover esa iniciativa”, afirmó el nuevo vicealcalde, quien además expresó que todos los funcionarios deben de ser gestores, porque quien no lo hace no está desempeñando su papel.



Después de la renuncia de la vicealcaldesa y la repartición apresurada de los puestos vacantes en el Concejo leonés, la estructura departamental del Frente Sandinista ha permanecido callado.