Cortas de Carazo

Mormones pintan Parque Los Chocoyitos

Un grupo de jóvenes de la Iglesia de los Mormones pintaron los muros y bancas del parquecito Los Chocoyitos, donde funciona la famosa Cafetería Toledo. “La Alcaldía de Jinotepe puso la pintura y nosotros la mano de obra”, dijo uno de los jóvenes. “También contribuimos en la limpieza del Estadio Municipal, en coordinación con la misma Alcaldía. Se espera que el alcalde cumpla su promesa de construir un servicio sanitario en el famoso parquecito”, manifestó un poblador.



Catedrático candidato para concejal

El master en humanidades y catedrático de la UNAN, Javier Antonio Rosales, graduado en diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Moscú, al ser becado por la Revolución el 19 de julio; hoy es candidato como primer concejal del municipio de Jinotepe, por el FSLN.



Tiene 28 años como profesor de primaria y secundaria. Actualmente se desempeña como catedrático en la UNAN de Managua y Jinotepe, impartiendo asignaturas como Historia de Nicaragua y Derecho. Rosales ha expresado su preocupación ante la crisis universal de los valores éticos.



“Hay que buscar nuevas formas de mejorar, y para eso hay que juntar el esfuerzo institucional y sociedad para crear un nuevo orden social, y una nueva conducta humana como la promueve la Unesco”, afirmó Rosales. Si gana asegura que gestionará proyectos para mejorar las condiciones de los niños y grupos juveniles descarriados, que son una tragedia para sus familias.



Auténticos liberales

Pablo Carballo, Presidente Municipal de la Alianza Liberal Nacional, ALN, entró en choque con la candidata de la alianza PLC, Marta Arévalo, por declaraciones en la radio local. “Somos auténticos liberales y no andamos de partido en partido. Si buscamos la unidad, hay primero que arreglar las cosas en casa y no andar dividiendo”, dijo Carballo.



Aseguró que el PLC se encuentra en mano de la familia Alemán.



Entre los auténticos liberales que citó Carballo, y que apoyan al candidato para alcalde están: Cesar Acevedo, Walter Pérez y otros.



Cooperativa vende a 20 córdobas la libra de frijoles

Pequeños productores del municipio de Jinotepe se declararon incompetentes en comprar a dos mil córdobas el quintal de semillas de frijoles para siembra de primera. También criticaron a la Federación Nacional de Cooperativas, Fenacoop, por vender a ese precio en consignación a la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Carazo, Coodepagro, una semilla no certificada, porque hasta piedras y frijoles vanos y podridos vienen en los sacos, dijo Antonio Mercado, quien llegó a ver la calidad de semilla y se llevó una gran decepción.



“He tratado de gestionar semilla de hortalizas con el director del INTA, ingeniero Bayardo Serrano, y su secretaria siempre responde que está en reunión”, dijo el gerente de Coodepagro, Santiago Medina.



Caruna combate la usura en Carazo

Los famosos prestamistas que ofrecen dinero al 20 por ciento de interés en los mercados de Carazo, están sufriendo un duro revés por la cooperativa Caruna, Sucursal Jinotepe, que empezó a otorgar créditos a un interés del 8 por ciento.



Hasta mediados de mayo se había otorgado más de dos millones de córdobas por medio del Programa Combate a la Usura. Las favorecidas con este novedoso programa son mujeres emprendedoras de pequeños negocios en Diriamba, Jinotepe y resto de Municipios.









El candidato para primer concejal por el FSLN, profesor Javier Rosales, junto con la candidata para alcaldesa de Jinotepe, Esmeralda Álvarez, en la Cafetería Toledo, en busca del voto.