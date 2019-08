Daños de la tormenta trópical "Alma" en Las Segovias

Según reportes de German Santander, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Madriz, AMMA, las lluvias de la tormenta trópical “Alma”, voló el techo de cinco viviendas, dejando a sus moradores a la intemperie: dos en Palacagüina y tres en la comarca El Apante, municipio de San Lucas.



Asimismo, ocurrieron tres deslaves en la parte urbana de Las Sabanas con dimensiones aún desconocidas. El mini acueducto que abastece agua a esta población y que proviene de las comarcas La Patasta y La Guata, fue destruido por fuertes corrientes. Indicó que tres caseríos se encuentran incomunicados por destrucción de caminos.



Por su parte, el mayor Pedro Tapia, jefe de la Defensa Civil en Las Segovias, de manera preliminar, informó que en las comarcas El Chagüitón y San Francisco, jurisdicción de Pueblo Nuevo, hay tres casas destruidas y diez familias damnificadas.



Agregó que en San Juan de Limay, departamento de Estelí, doce familias resultaron damnificadas por daños sufridos en sus casas.



Lluvias no dejan mayores daños



Hasta la tarde de ayer, no se tenía ninguna información de San José de Cusmapa, ya que según el Mayor Tapia, “todavía no ha subido (llegado) una comisión del sector de Río Negro”,en alusión a la gran depresión del relieve que colinda con el departamento de Chinandega, y donde se presume las lluvias fueron torrenciales.



De acuerdo al monitoreo de EL NUEVO DIARIO, tanto en alcaldías y autoridades policiales, en Nueva Segovia solamente han persistido las lluvias, pero sin causar daños mayores. Únicamente solicitan a Disnorte mande a reparar las fallas que les tienen sin energía en Macuelizo, Santa María, Jícaro y Murra.



Emilio López, del cuerpo de bomberos de Ocotal, reportó la atención de un accidente de tránsito en el kilómetro 247, en dirección a Las Manos, donde un vehículo perdió control en el pavimento muy mojado, dejando a sus dos pasajeros con algunas fracturas y golpes.