Un herido y cuantiosos daños en Estelí

Varias comunidades aisladas, extensas plantaciones de granos básicos y hortalizas seriamente afectadas y varias casas con daños, son los resultados de la ola de daños que dejaron las lluvias de la tormenta tropical Alma, que por más de treinta horas azotaron esta región.



Según el mayor Pedro Bismark Tapia, jefe regional de la Dirección de la Defensa Civil, aunque los daños no son generalizados y de la magnitud de los ocurridos en algunos departamentos del occidente, los municipios que colindan con León como San Juan de Limay, San José de Achuapa y parte de San Nicolás, sí han sufrido afectaciones serias.



Tapia explicó que otra de las zonas afectadas es Pueblo Nuevo, Estelì, por el desborde de quebradas y ríos que afectó además de las carreteras, cultivos de granos básicos y hortalizas.



Diversas zonas afectadas



También en La Trinidad al menos varias comarcas como Las Cañas, se encuentran afectadas y en ese lugar un puente peatonal fue destruido por las fuerte corrientes. “Ese hecho afectó de forma relativa las actividades de la zona, pero tampoco se puede decir que los daños son de gran magnitud”, aclaró Tapia.



Igualmente en la comarca Mechapa Abajo, del municipio de la Trinidad resultó lesionado José Gabriel Martinez Rodríguez 24 años, cuando su caballo al ser tocado por un cable de alta tensión, lo lanzó por los aires cayendo a diez metros de distancia, por lo que resultó con golpes fuertes y fue trasladado al hospital General Pedro Altamirano este municipio.



Tapia añadió que en algunos lugares de Pueblo Nuevo como Río Arriba, Casa Blanca, entre otros no se ha podido ingresar ni con los camiones del Ejército de Nicaragua, debido a la magnitud de las corrientes de los ríos y quebradas desbordadas. El mayor Tapia indicó que ayer viernes las unidades militares intentaron penetrar a tales sitios, pero no fue posible y que hasta ahora se desconoce a ciencia cierta de los daños acotó.



Urgen plan de contingencia



Igualmente el mayor Tapia caviló que el territorio segoviano es altamente vulnerable a las lluvias constantes por los deslizamientos de tierra y las inundaciones, lo que preocupa a las autoridades de la Dirección de Defensa Civil.



Desgraciadamente las posibilidades para impulsar acciones de mitigación son pocas por lo que se necesita estar en constante alerta si queremos preservar las vidas y los recursos con que se cuenta este departamento, dijo Tapia.



Explicó que la presencia de ese fenómeno, dejó una gran lección ya que al menos faltan 23 más que podrían dañar al país.