Consumidores cuestionan proyecto antifraude

El procedimiento que utiliza la empresa de electricidad Unión Fenosa en la ejecución del Proyecto Antifraude, está siendo cuestionado por la Asociación de Consumidores y Usuarios del Departamento de Granada (Acugra), debido a una serie de anomalías que se han estado registrando.



El presidente de Acugra, Róger Monterrey Edén, manifestó que muchos granadinos se han quejado por una serie de abusos cometidos por parte de la empresa distribuidora, violando la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Estabilidad Energética, y la misma Normativa del Servicio Eléctrico (NSE).



Por ello fue que la Asociación de Consumidores presentó el 6 de mayo de 2008 una denuncia ante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), con copia a la Asamblea Nacional, en la que expresaba la difícil comunicación que mantiene Unión Fenosa con los usuarios de este servicio.





Notificación previa

Los casos señalados en el documento tienen que ver con la falta de cumplimiento de algunos artículos. “La empresa no puede llegar antojadizamente a una vivienda a revisar el medidor y los accesorios, sin una notificación previa y una justificación técnica suficiente, si es que se va a cambiar el medidor, además debe estar presente el dueño del servicio y un perito del ente regulador”, afirmó el presidente de Acugra.



Una de las afectadas fue doña Claudia Carolina Gutiérrez, con número nis 2307941, quien aseguró que el 21 de abril de este año, una brigada con identificación del Proyecto Antifraude llegó a su casa para informarle repentinamente del cambio de su medidor, a causa de una supuesta falta de claridad en la lectura.



Los trabajadores prosiguieron a quitar el medidor, instalaron el nuevo y levantaron un censo de carga de los equipos y artefactos eléctricos. En la queja los afectados explican que en 2005 el medidor había sido cambiado porque supuestamente estaba obsoleto, y ahora, tres años después, les dicen que presenta problemas de claridad.



“Este último medidor funcionaba normalmente, registrando un consumo medio durante los últimos doce meses de 413 Kwh., lo que demuestra que no hay ninguna irregularidad; por lo tanto, no había razón de retirarlo y poner otro”.



En su fundamentación de derecho, Acugra expone que la Normativa del Servicio Eléctrico en su numeral 5.5.2. dice que todo medidor y sus equipos, al instalarse, deben estar debidamente calibrados y certificados para asegurar la exactitud. La empresa de distribución deberá entregar al cliente copia del certificado de calibración.



También manifiesta que en el caso de la señora Gutiérrez, al igual que en otros, se viola el inciso 10 del artículo 42 reformado de la Ley 272: “En el caso que se sospeche que el consumidor está desviando energía para que no pase por el medidor, el INE debe aprobar un procedimiento en el que dé total intervención al consumidor en la investigación de la sospecha, y no se le deje al mismo en total indefensión”.





Peticiones

El presidente de Acugra pidió a los directivos de INE suspender la aplicación del “ilegal proyecto antifraude”; rechazar el cobro de la energía no registrada o sustraída que pudiera reflejarse en facturas posteriores; y exigir a las empresas distribuidoras cumplir con el procedimiento para las inspección, cálculo, facturación y regulación de supuesta energía no registrada.