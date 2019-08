El abigeato en primer lugar

Entre los muchos delitos que agobian a los productores de los municipios de Zelaya Central, el abigeato figura como el número uno, seguido de la violencia intrafamiliar. Así lo expresan los diferentes pobladores y las mismas autoridades policiales, judiciales y del Ejército a través de las estadísticas.



En cada uno de estos municipios, el robo de ganado y de bestias mulares o caballares, es como el pan de cada día, tanto así, que hasta los terneros sin destetar se llevan, como le sucedió al productor Noel Barquero, habitante del municipio de El Rama, a quien de su corral se le robaron tres terneros de sólo cuatro meses de nacido.



En otros casos no se conforman con robarse un semoviente, sino que hacen grande el arreo, como lo ocurrido al productor Ramiro González Miranda, de Nueva Guinea, a quien le robaron 35 animales de su propiedad, pero éstos fueron trasladados a diferentes puntos del territorio.



En un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional se logró recuperar a los 35 semovientes y entregarlos a su dueño. En este caso no fue posible la captura de ningún abigeo, pero sí se maneja la pista por donde circula una banda delincuencial que se dedica a tal delito. Así lo informaron para EL NUEVO DIARIO el mayor Benito Rostrán, jefe del Ejército en Nueva Guinea, y el capitán Román Benítez, vocero oficial de La Policía Nacional en Zelaya Central.



Por su parte, el capitán Benítez informó que en otros operativos realizados en El Rama y en Muelle de los Bueyes lograron la captura de varios sujetos dedicados al robo de ganado, pero por el momento no revelaron sus nombres, ya que están en proceso de investigación, y se da persecución a otros individuos, y para no entorpecer el proceso, dichas autoridades se reservaron los nombres, pero en su momento serán dados a conocer.



Cabe mencionar que el mismo campesino afectado, en muchas comunidades se ha organizado, y en conjunto con el Ejército y la Policía lucha contra los delincuentes. Un ejemplo es el aniquilamiento de una banda integrada por cinco elementos en la comarca Sawawás, en El Tortuguero, y desde esa matanza se alivió en su totalidad el abigeato en esa comunidad.





Usan ventanillas de las alcaldías

Entre los métodos que utilizan los abigeos para realizar sus operativos está la compraventa falsa de semovientes.



Este tipo de artimañas ha sido denunciad en muchos casos por los productores de El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, quienes han pedido a los alcaldes que eliminen esas ventanillas y que toda transacción se haga directamente en las alcaldías. Pero los alcaldes expresan que no pueden cerrar dichas ventanillas, ya que son fuente de recaudación para la municipalidad.