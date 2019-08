Fundaciones promueven inversión local en Rivas

Con el objetivo de promover el desarrollo local de los municipios en el departamento de Rivas, la Fundación “La Caixa” y la Fundación Etea, de España, decidieron aunar esfuerzos para invertir cien mil dólares, que se entregarán a empresas públicas o privadas que concursen con proyectos atractivos.



El llamado al concurso de proyectos lo hizo la Asociación de Municipios de Rivas (AMUR).



Durante la presentación del concurso estuvieron presentes: el alcalde de San Juan del Sur, Eduardo Hollman; René Martínez, de Rivas; la alcaldesa de Tola, Loída García, y el edil de Moyogalpa, Luis Felipe Morales Morgan.



Según los detalles del concurso podrán participar todo tipo de actores, tanto privados como públicos, siempre y cuando sean residentes de Rivas.





Apoyo para jóvenes emprendedores

Según Ernesto Contreras, quien es miembro de los llamados Grupos de Acción Local, constituidos por AMUR para promover el desarrollo de sus municipios, están contemplados 20 mil dólares para ejecutar proyectos de jóvenes emprendedores.



“Este segmento laboral, generalmente no tiene recursos para la etapa de preinversión, y muchas veces no pueden ejecutar sus proyectos por falta de financiamiento, porque no son sujetos a crédito; y por ende se tiene contemplado aportarles esta cantidad”, expresó Contreras.



Las propuestas de proyectos pueden tener una inversión mínima de tres mil dólares, y una máxima de 25 mil.



Según Contreras, los proyectos no lucrativos se ejecutarán con fondos no retornables; pero en caso contrario, los grupos de origen público regresarán el 50 % del dinero que se les dé.



Mipymes o empresa privadas regresarán el 60 %, y dicho dinero será usado para crear fondos para financiar nuevos proyectos.



El plazo de entrega de proyectos inicia este nueve de mayo y culmina el 13 de junio.



Para ello, los interesados pueden acudir a las Alcaldías de Rivas, a las oficinas de AMUR o a la Fundación Etea.