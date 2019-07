Maestros de Masaya reclaman aumento salarial Amenazan con no comenzar año escolar en la fecha establecida por el Mined Ricardo Cuadra

Masaya

06 Noviembre 2007

9:56 a.m.







El profesor Arsenio Vivas, Presidente de la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua, aseguró que de no realizarse un incremento salarial del 60% al magisterio nacional, se pondría en peligro el inicio del año escolar 2008.



Vivas aseguró que ya han entablado conversaciones con las bancadas del MRS, PLC y el ALN para lograr este incremento salarial. “Actualmente estamos dedicados a la recolecta de más de diez mil firmas para respaldar nuestra propuesta”, indicó.



Un incremento salarial del 60 %, equivale a 1 mil 509 córdobas sobre el salario básico.



El dirigente magisterial también denunció que existe represión por parte de los delegados de educación. “En el caso específico de Masaya, tratan de controlar a los maestros como en los años 80 para saber qué hacen, qué hablan, y nosotros denunciamos esto. Y están violentando el artículo 17 del Código Laboral, inciso n, en donde se dice que a los maestros no se les debe presionar, y que los dirigentes sindicales pueden entrar a los centros educativos para saber qué está pasando con sus afiliados”.

Reciente protesta

Más de un centenar de maestros de Masaya protestaron recientemente frente a las instalaciones de la delegación departamental del Ministerio de Educación, demandando un incremento salarial para el próximo año.



Vivas asegura que de no cumplirse sus demandas no habrá apertura del año escolar en todo el país. “Estamos haciendo esta lucha, y le decimos al Ministerio de Educación que de no dar respuesta vamos al paro nacional el próximo año, que se vayan preparando los maestros para esta lucha que se avecina”.



Asimismo, solicitan para el convenio colectivo un incremento de 20 millones de córdobas y que no haya represión en el magisterio nacional, “que no haya confusión Estado-Partido, porque lo que hicieron en las delegaciones de todo el país, es que los mismos directores, las mismas delegadas invitaron a la marcha de Anden que ya se sabe que es política y demagógica”.