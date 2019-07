Jornada de control a epidemias en Granada

Con el objetivo de prevenir la infección por leptospirosis y dengue en el departamento de Granada, instituciones del Estado, ONG y pobladores, ejecutaron este fin de semana un plan de movilización contra ambas epidemias.



La doctora Patricia Vindell, del Sistema de Atención Integral a la Salud (Silais), manifestó que tienen bajo control las epidemias de dengue y de leptospirosis.



Contrario a lo informado hace algunos días acerca de la existencia de tres casos de leptospirosis en Granada, Vindell rectificó que hasta el momento no se registra ningún caso.



Explican medidas básicas de higiene



“Hasta hoy no tenemos casos confirmados ni sospechosos en ninguno de los cuatro municipios, pero explicamos a las personas las medidas básicas para prevenir las enfermedades”, aseguró Vindell.



La jornada se basó en la movilización de 859 personas, entre ellas personal de salud, miembros de los denominados Consejos del Poder Ciudadano, estudiantes, Policía, promotores, brigadistas y trabajadores de las alcaldías.



Los expertos del Silais-Granada recomiendan a los pobladores evitar caminar y bañarse en lugares que hayan sido inundados, evitar el contacto con la orina y heces de perros, gatos, ratas y ganado bovino, equino y porcino.



“Las personas que por su trabajo están expuestas a los animales trasmisores deben de usar medios de protección, como botas de hule, y, de ser posible, guantes”, dijo Vindell.



También explicaron la importancia de emprender campañas de higiene y limpieza domiciliar, como tapar bien el agua y los alimentos para evitar que sean contaminados por orina de ratas.



Recomiendan clorar el agua utilizada para consumo humano, cocinar y preparar bien los alimentos, preferiblemente ingerirlos calientes, y lavarse las manos con agua y jabón antes de las comidas y después de usar los servicios sanitarios.



Con el fin de prepararse para enfrentar un posible brote de leptospirosis, el plan incluyó la activación de la alerta, así como la realización de turnos en vigilancia epidemiológica en centros de salud, al menos hasta las 10:00 de la noche.



Los inspectores del Minsa e inspectores auxiliares fumigaron con máquinas termonebulizadoras un total de 670 viviendas, para la evitar la formación de colonias de zancudos en contenedores no útiles, como llantas, botellas, latas, cajillas y basura.



Para finalizar, a través de la vigilancia serológica, tomaron muestras a los casos sospechosos de dengue, sobre todo aquellos compatibles con dengue hemorrágico, para establecer el diagnóstico respectivo.