Insólita detención domiciliar para “Chino 14”

El juez de Distrito de lo Penal de Juicio en Granada, Alcides Muñoz Alemán, dictó detención domiciliar al rivense Cristian Ariel Dávila Sánchez, de 49 años, conocido como “Chino 14”, a quien se le lleva un proceso judicial por la supuesta violación en perjuicio de una joven de 18 años.



Muñoz Alemán basó su resolución en la orden de un juez ejecutor nominado por el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur-Oriental, que aceptó un Recurso de Exhibición Personal interpuesto a favor de Dávila Sánchez, la tarde del miércoles 28 de mayo.



Esta decisión de la justicia permitió que el mismo día se sustituyera la medida cautelar de prisión preventiva que guardaba desde enero de 2008 por una más benévola, en la que mucho tuvo que ver la fiadora Ileana Lorena Neira Torres.



La mencionada fiadora, quien según documento del Ministerio Público es estudiante de Derecho, se comprometió ante el juez de Distrito de lo Penal a presentar al procesado una vez a la semana, y en caso de incumplimiento deberá asumir las cargas penales.



Sin embargo, en un documento, la fiscal que lleva el caso, Samia Aguirre Alarcón, expresa que la detención domiciliar es completamente ilegal, debido que según conteo del Ministerio Público, “Chino 14” solamente llevaba dos meses y 21 días de prisión preventiva.



En dicho documento, Aguirre Alarcón explica que el retraso en la ejecución del juicio se debió a la falta de disponibilidad de los abogados defensores, quienes por diferentes razones solicitaron la reprogramación.



Y es que, inicialmente, el juicio por jurado estaba previsto a realizarse el 15 de abril de 2008, pero el abogado defensor Ponciano Tijerino, solicitó la reprogramación, porque ese día contraería matrimonio.



Luego, según la mamá de la muchacha, la abogada de oficio, Gioconda Arana, horas antes del juicio del 7 de mayo de 2008 objetó que el acusado tenía los medios para contratar a un abogado particular, y nuevamente tuvo que reprogramarse.



Y la última “proeza” fue la de la abogada Karen Celeste Sandino Gómez, quien un día antes del juicio técnico, es decir, el miércoles 21 de mayo de 2008, envió una constancia médica en la que manifestaba una supuesta faringitis y que por lo tanto no podría presentarse.



Ante todo esto, el Movimiento Contra el Abuso Sexual, el Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” y la mamá de la víctima, manifestaron su desconfianza, y temen que Dávila Sánchez pueda abandonar el país.



Dijeron que con anterioridad se pronunciaron para que esta persona por ninguna razón fuera puesta en libertad, y prácticamente es lo que ha sucedido después de los ardides de la parte defensora, como ha sido ampliamente conocido.



Ahora dicen que continuarán la lucha para sentar un precedente, y que “esperamos que este mismo Tribunal no termine dando una sentencia similar a la que dio en el caso de Volz”, concluyó Andrés Escudero. END intentó contactar al juez Alcides Muñoz Alemán, pero fue imposible localizarlo.