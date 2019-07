Vendedores de pólvora serán ubicados en lugares seguros

Ante la celebración de la Purísima y de las festividades navideñas que se aproximan, las autoridades de Defensa Civil de esta ciudad decidieron ubicar a los vendedores de pólvora en un lugar seguro para evitar una tragedia.



La Comisión Municipal de Pólvora 2007, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los expendedores de juegos pirotécnicos y a los compradores, designó cuarenta y cinco espacios comerciales para que ofrezcan sus productos en los meses de noviembre y diciembre.



Antes, los vendedores de pólvora se ubicaban en diferentes puntos de la ciudad, pero este año serán situados a quinientos metros de las oficinas de Servicios Municipales de la Comuna de Masaya, en La Barranca.



Medidas de seguridad



Para que una persona pueda comercializar estos productos, debe cumplir con una serie de medidas de seguridad, como por ejemplo, etiquetar los productos químicos, no permitir la entrada al local a menores, no poseer en el local conexiones eléctricas y mantener siempre un extintor y barriles con agua.



En caso de no cumplir con estas condiciones el vendedor será sancionado, y muy probablemente se le suspenderá la licencia, por tiempo indefinido, para continuar vendiendo este tipo de productos.



Oficialmente, el inicio de la venta de juegos pirotécnicos es hasta el 22 de noviembre, pero ya las autoridades municipales trabajan para evitar hechos lamentables. La temporada de venta de pólvora culmina hasta el 6 de enero de 2008.