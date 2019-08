Pesca del camarón paralizada

Bluefields

Aunque la veda del camarón concluyó el sábado 31 de mayo, la faena de pesca de este crustáceo aún no inicia en la Región Autónoma del Atlántico Sur por la precaria situación de la flota, la insolvencia económica y otras dificultades que enfrentan las empresas concesionarias de este rubro, por lo que el gremio de trabajadores del mar demanda la intervención del Estado para salvar esta industria que da sustento a unas 600 familias.



“El principal problema lo ha generado la empresa Gulf King’s, porque durante el período de veda (31 de marzo-31 de mayo) no invirtió en la importación de equipos, mantenimiento de sus 43 barcos y mejoramiento de condiciones de trabajo y seguridad para los trabajadores del mar”, declaró René Bonilla, quien funge como asesor legal de la Asociación de Capitanes y Marineros Unidos de la Costa

Atlántica (Acmuca), que cuenta con 600 afiliados.



Con relación a la empresa coreana Conicsa, Bonilla señaló que viola las leyes del país al traer tripulación extranjera (china y coreana), “y no cumple con algunas normativas de pesca industrial y la legislación laboral”. Asimismo recordó que por ley cada embarcación tiene que andar un 90 por ciento de tripulantes nacionales.



El 10 de abril de este año, la directiva de Acmuca le envió una carta al presidente ejecutivo de Inpesca, Steadman Fagoth, solicitándole que investigue la talla de los camarones que esa empresa manda a procesar en la maquiladora de mariscos Shalman Sea Food, ubicada en Chinandega, argumentando que los coreanos pescan ejemplares que no cumplen con la talla estipulada para exportación, y lo que hacen es echarlos al mar estando muertos porque perecen al ser capturados con redes de arrastre.



Sin razón

René Bonilla afirmó que el gerente de Gulf King’s, Rod-

ney Heardon, recurrió a la influencia de los Consejos del Poder Ciudadano para que intercedieran ante el Instituto Nicaragüense de Pesca (Inpesca), y les permitieran enviar 12 barcos a capturar camarones durante el período de veda de ese crustáceo, con el pretexto de paliar el desempleo en Bluefields y El Bluff.



“Creo que los CPC actuaron de buena fe, pero nada se logró con eso porque sólo 6 barcos participaron en la faena que se realizó entre la última semana de abril y el 10 de mayo, y los 30 trabajadores del mar que fueron a pescar tuvieron que esperar 25 días para que les pagaran la jornada”, indicó Bonilla.



El marinero Leo Borges dijo que la situación de Gulf King’s es tan mala que tiene una deuda de 2 millones y medio con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. “Esto afecta a los pescadores y capitanes, porque no tenemos garantías a la hora de un accidente laboral y otras beneficios consignados por la Ley de Seguridad Social”, se quejó.





Desastre comprobado

El sábado 26 de abril, la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados Stanford Cash, Miguel Meléndez y Alba Palacios, visitaron Bluefields y El Bluff para conocer in situ la situación de las empresas Gulf King’s y Conicsa.



La memoria de la visita revela que en la inspección al complejo industrial de Gulf King’s encontraron un avanzado deterioro de toda la infraestructura de la empresa, tanto de los locales (plantel) como embarcaciones, debido a la falta de mantenimiento, “quedando de esta forma sustentada la denuncia que han hecho los trabajadores y sus representantes, de la falta de condiciones de higiene y seguridad de trabajo”, reza el informe.



En esa ocasión el diputado Cash enfatizó en la falta de voluntad del dueño de Gulf King’s, Rodney Heardon, para atender la problemática, lo que queda demostrado con su ausencia al momento de la visita de la comisión parlamentaria, a pesar de que estaba enterado.



Cash fue más allá al señalar que en los barcos los trabajadores se ven obligados a tomar agua contaminada; observó que faltan medicamentos en los botiquines de primeros auxilios, y dijo que no hay mantenimiento de barcos, de aperos y demás equipos de trabajo, lo que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores.



La comisión determinó que existe negativa de los empleadores a la firma y entrega de los contratos de trabajo; incumplimiento en los pagos en tiempo y forma a los trabajadores; incumplimiento en enterar las cotizaciones retenidas al INSS y no afiliación de todos los trabajadores al seguro social.



Finalmente, los diputados descubrieron que Gulf King’s tiene deudas con distintas instituciones que ascienden a 2 millones de dólares, y requieren de medio millón de esa divisa para reparar la flota; no cuentan con maquila para procesar camarones, carece de muelle y astillero, a pesar de que en 1996 recibió la infraestructura (de parte de la Cornap) y la dejaron deteriorarse.



“Para colmo de males, el 15 de enero de 2008 se les venció la licencia de pesca y los trabajadores demandan que no se les permita seguir operando ni autorizarles la salida de las embarcaciones, hasta que entreguen salarios retrasados a los empleados”, indica el informe.



Con respecto al descalabro encontrado por los diputados, el gerente de Gulf King’s, Ramón Pong, argumentó que los problemas son generados por el alza del combustible que no está en correspondencia con el precio internacional del camarón.



Pong añadió que la empresa ha tenido pérdidas millonarias por la falta de una planta procesadora, lo que los obliga a mandar a maquilar el producto a Chinandega, encareciendo los costos e incrementando los riesgos de pérdida.



Pero esta explicación no resultó convincente para la diputada Alba Palacios, quien dijo que han analizado tres veces la situación de la empresa y no ven voluntad del propietario en buscar solución.



Ultimátum

Tras realizar una asamblea con todos sus afiliados el 23 de mayo, la directiva de Acmuca anunció que los capitanes y marineros no iniciarán las faenas de pesca del camarón mientras haya inestabilidad laboral, falten plazas de trabajo, persista la inseguridad y el riesgo a bordo de los barcos, y mantengan equipos de pesca obsoletos.



Al mismo tiempo exigen que se les pague puntualmente cada vez que terminen las faenas de pesca; demandan que se acaben los chantajes de los empresarios y que las autoridades municipales, regionales y nacionales busquen solución a la insolvencia económica y deficiencias de ambas empresas, para evitar el colapso de la pesca industrial del camarón en la RAAS.