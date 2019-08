Ordenan demoler muelle en Ometepe

Lésber Quintero

La titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Juana Argeñal Sandoval, orientó demoler el muelle construido sin autorización en las costas de Valle Verde, en Altagracia, Isla de Ometepe, y a la vez impuso una multa de 20 mil córdobas a René Molina por haber construido pasando sobre el reglamento de áreas protegidas de Nicaragua.



Tal resolución es la repuesta que la ministra dio al recurso de apelación que interpuso el ex ministro de Turismo, en el que cuestionaba la decisión que tomaron en primera instancia funcionarios del Marena de Rivas, quienes el 13 de de enero del presente año decidieron multar al ex titular de Turismo en época del ex presidente Arnoldo Alemán, con 50 mil córdobas, por considerar que cometió una infracción muy grave.



Construyó

sin autorización

Según la resolución de primera instancia, la astronómica multa fue establecida porque Molina Valenzuela construyó el muelle sin la debida autorización de dicha institución, y a la vez por obstruir el acceso a las costas de Playa Verde, y de igual manera se tomó en consideración que el amonestado era reincidente en estos casos y obstruía el paso a las costas de Playa Verde.



Pero el siete de febrero, el ex ministro de Turismo solicitó ante el delegado departamental de Marena, Mario José Rodríguez, un recurso de revisión de la resolución en la que le aplican la multa y le ordenan abrir el paso a las costas.



En el recurso de revisión Molina Valenzuela alego por medio de su abogado, Álvaro Sánchez Jiménez, que la resolución administrativa dictada el 13 de enero le causa agravio, porque el muelle es de gran envergadura y sirve eventualmente como embarcadero peatonal hacia la Estación Biológica ubicada en San Ramón y la cual pertenece al mismo Molina Valenzuela.



Confirman resolución

Añade que el muelle está diseñado para usarse en caso de emergencia, para una rápida evacuación de los pobladores, y agrega que el daño ambiental que le achacan a Molina Valenzuela es infundado y sin asidero técnico. Sin embargo el recurso de revisión fue declarado sin lugar el 20 de febrero y confirman la resolución administrativa dictada el trece de enero.



Ante tal derrota Molina Valenzuela optó por volver a interponer un recurso de apelación el trece de marzo, y en esta ocasión la ministra Argeñal Sandoval dio lugar a la apelación, pero Molina Valenzuela volvió a perder, ya que la ministra del Marena le ordenó destruir el muelle en un término de 30 días, partiendo de la fecha de notificación, que fue el 28 de mayo, y a la vez le dejó la multa en 20 mil córdobas, por lo que ahora Molina Valenzuela además de pagar la multa, tendrá que demoler el muelle y depositar los restos en el basurero municipal.