Amonestan a gasolinera Esso de Rivas

La gasolinera Esso de la ciudad de Rivas fue sancionada ayer por las autoridades del INE del departamento rivense, tras comprobarse que en dicha estación estaban ofertando el cilindro de gas licuado de 25 libras a 294 córdobas, violentando de esa manera el precio establecido por INE, que es de 179 córdobas, por lo que le aplicaron una multa del 1% sobre las ventas de los últimos tres meses.



Según Rodrigo Aguilar, inspector de hidrocarburos de INE-Rivas, ésta no es la primera vez que descubren a la gasolinera Esso vendiendo el gas licuado a un precio superior al oficial que fija dicha institución, por lo que decidieron aplicarle la normativa de multas y sanciones en la comercialización del gas licuado de petróleo envasado.



En este sentido, Aguilar detalló que la gasolinera Esso-Rivas violentó la causal 5.6 de dicho reglamento, que establece como infracciones graves de los titulares de licencia de distribución minorista o agencias y distribución detallista de gas licuado a quienes son reincidentes de infracciones leves, tal y como sucedió en este caso o a quienes tengan licencia de operación vencida.



Sin el rótulo de “no fumar”



De acuerdo al funcionario de INE, en una primera inspección realizada el 26 de febrero, detectaron que en dicha gasolinera no estaban cumpliendo con el precio oficial establecido por INE, y “otra de las infracciones graves que estaban cometiendo era que no tenían en un lugar visible el precio del cilindro de gas ni tenían el rótulo en que se hace el llamado a no fumar”.



En una segunda inspección realizada el cinco de mayo, INE volvió a encontrar en dicha gasolinera las mismas infracciones leves, y ayer, al visitar nuevamente la estación, se encontraron que el precio del gas licuado del tanque de 25 libras era de 294 córdobas, quince más que el precio oficial, por lo que Aguilar decidió aplicar la infracción que consistió en la multa equivalente al 1% de las ventas de los últimos tres meses.



EL NUEVO DIARIO trató de conocer la versión del administrador de la gasolinera, pero éste se negó a hablar y envió a una de sus empleadas a decir que es que a ellos les vendían el gas licuado más caro. El gerente a la vez ordenó quitar la pizarra acrílica donde anunciaban que el tanque de gas de 25 libras costaba 294 córdobas, y al parecer también dio órdenes a un vigilante de evitar que se tomaran fotografías.