Abigeato, mal de cada día en Nueva Guinea

Por muchos planes que implemente la Policía Nacional y por muchas tropas que envíe la directora general Aminta Granera y cambie comisionados, el problema del abigeato para los productores ganaderos de Zelaya Central sigue como el pan nuestro de cada día.



Esa es la versión que denuncian los productores de los municipios de El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Almendro, de Río San Juan, que son los cuatro municipios a los que brinda cobertura la Policía Nacional de Zelaya Central, a cargo del comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata.



Según los datos estadísticos brindados por los mismos productores, semanalmente, sólo en Nueva Guinea son sustraídas unas 25 reses, lo que promedia tres reses robadas por día. Esta versión fue confirmada a los diferentes medios de comunicación de Nueva Guinea en una reunión que se realizó con el comisionado Tomás Enrique Bárcenas Zapata.



El Rama el más afectado

“Éste es un mal que afecta no sólo a Zelaya Central, sino a todo el país, sin embargo, tenemos que reconocer que este flagelo afecta toda la zona y es caracterizado como un mal que requiere del esfuerzo de los mismos productores para erradicarlo”, puntualizó Bárcenas, quien informó que el municipio más afectado es El Rama.



Al final de la reunión, tanto Bárcenas como los productores salieron contentos por los acuerdos y planes que estarán ejecutando en conjunto la Policía y los productores a través de los Comités de Prevención del Delito en Nueva Guinea. Dicha versión fue confirmada por Donald Ríos Obando, Presidente Municipal de los Comités de Prevención del Delito de Nueva Guinea.



Mientras unos creen, otros desconfían

El panorama de los productores de los diferentes municipios es variado, pues mientras unos expresan positivismo por los acuerdos y planes, otros desconfían, y para evitar confrontaciones omitimos los nombres de algunos entrevistados de Nueva Guinea y El Rama.



Según los afectados, desde que la Directora de la Policía Nacional dejó más policías y nuevos planes estratégicos contra el crimen Nueva Guinea, el abigeato no ha cesado, “este mal es como el pan nuestro de cada día, los productores ya no sabemos ni cuánto ganado tenemos”, dijeron algunos.



Por su parte, el comisionado Bárcenas Zapata prometió dar una conferencia de prensa mañana ocho de noviembre para presentar un informe de la cobertura policial y los nuevos planes a implementarse para la temporada navideña.



Pero el problema no termina con si cumple o no la Policía, esa es otra versión de los mismos productores, porque existen muchos casos de abigeos que son detenidos por las autoridades policiales, pero cuando llegan donde el juez, éste los deja en libertad, ya que sólo valora el trabajo de la defensa y no el del Ministerio Público y la Policía.